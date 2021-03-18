Dünya Bilişim Bakanı'ndan skandal hareket! Sosyal medyadan tepki yağdı

Bilişim Bakanı'ndan skandal hareket! Sosyal medyadan tepki yağdı

Dünya

Bilişim Bakanı'ndan skandal hareket! Sosyal medyadan tepki yağdı

Ermenistan Bilişim Bakanı Hakob Arshakyan'ın başkent Erivan’daki bir kafede gazeteci Paylak Fakhradyan'ı darp ettiği anlar, ülkede tepkilere yol açtı.

18 Mart 2021, Perşembe 20:44 Son Güncelleme:
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Ermenistan Bilişim Bakanı Hakob Arshakyan, bir kafede oturan gazeteciye saldırdı. Başkent Erivan’daki Erivan Kafe’de bugün saat 16:10 sularında gerçekleşen olay işletmenin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Bakan Arshakyan’ın kafede bilgisayarıyla birlikte oturan gazeteci Paylak Fakhradyan’a bir şeyler sorduğu görülüyor.

GAZETECİYE YUMRUK YAĞMURU

Sözlü tartışmanın ardından Bakan Arshakyan’ın daha sonra yumruklarla gazeteci Paylak Fakhradyan’a saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Gazeteciye saldıran Bilişim Bakanı Hakob Arshakyan’a sosyal medyadan tepki yağdı.


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