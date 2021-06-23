Billie Eilish'in TikTok'ta, ABD'li rapçi Tyler The Creator'ın şarkısı Fish'te geçen Asya karşıtı bir söylemde bulunduğu bir video paylaşıldı. Gelişmenin ardından Grammy ödüllü şarkıcı, dehşete düştüğünü ve utandığını söyledi. Videolarda 13 veya 14 olduğunu söyleyen Eilish, o yaşlarında bu hakaretin aşağılayıcı bir terim olduğunu bilmediğini dile getirdi.

'KUSMAK İSTİYORUM'

Genç şarkıcı, “Dehşete düştüm ve utandım. Bu kelimeyi ağzıma aldığım için için kusmak istiyorum. Bu şarkı, çevremde hiç kimse tarafından kullanılmadığı için bu kelimeyi duyduğum tek yerdi. O zamanki cehaletim ve yaşım ne olursa olsun, hiçbir şey bu hakaretin incitici olduğu gerçeğini aklayamaz" dedi.

19 yaşındaki şarkıcı, ırkçı olduğuyla ilgili çıkan söylentilerin onu üzdüğünü belirtirken “Sadece inanmakla kalmıyorum, aynı zamanda kapsayıcılık, nezaket, hoşgörü ve eşitlik adına savaşmak için platformumu kullanmaya çalışıyorum. Hepimiz konuşmaya, dinlemeye ve öğrenmeye devam etmeliyiz” diye konuştu.











