Magazin Billie Eilish'ten yeni şarkı: Lost Cause

Billie Eilish'ten yeni şarkı: Lost Cause

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Billie Eilish'ten yeni şarkı: Lost Cause

Grammy ödüllü şarkıcı Billie Eilish, Lost Cause adlı yeni şarkısını, yönetmenliğini kendi üstlendiği klibiyle birlikte çıkardı.

07 Haziran 2021, Pazartesi 15:28 Son Güncelleme:
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Her geçen gün büyüyen hayran kitlesiyle milyonlar tarafından dinlenen genç şarkıcı Billie Eilish, yeni parçasını yönetmenliğini kendi üstlendiği müzik videosuyla yayımladı. Lost Cause, Billie Eilish’in 30 Temmuz’da yayımlanacak merakla beklenen ikinci albümü Happier Than Ever'ın yeni parçalarından biri. 

Billie Eilish'in yeni şarkısı Lost Cause, tüm dijital platformlarda yayında. 

 2021 şimdiden Billie Eilish’in yılı olacağa benziyor. 19 yaşındaki şarkıcı, senenin başında “Görsel Medya İçin Yazılan En İyi Şarkı” ve “Yılın Kaydı” dallarında Grammy ödülleri almıştı. Bu başarısını çıkış yaptığı ilk iki haftada Billboard Hot 100’de 10. sırada yer alarak 150 milyondan fazla dinlenen son single’ı Your Power ile devam ettirdi.

Eilish'in yeni şarkısı Lost Cause da hayranları tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.


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