Bu hafta BİM’de oyun tutkunlarından başka, hemen herkesi mutlu edecek ürünler de yer alıyor. Beyaz eşya ihtiyacı olanlar için Keysmart 8 Kg çamaşır makinesi ve buzdolabı indirimli olarak satılırken, ev tekstili ve mutfak ürünleri de yine hem çeşit hem de fiyat açısından milyonlarca kişiye hitap ediyor. İşte, BİM 24 Eylül aktüel ürünler listesi…

BİM 24 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 1. SAYFA

Dijitsu 65'' Ultra HD Smart Televizyon 4.999,00 TL

Keysmart 8 Kg Çamaşır Makinesi KEY 8003 CM 1.999,00 TL

Keysmart Buzdolabı Key 330 BZST 2.299,00 TL

Contigo Termos 219,00 TL

Keyif Abdullah Efendi Közde Pişirme Teknolojili Türk Kahvesi Makinesi 269,00 TL

Fakir Fincanlı Filtre Kahve Makinesi 169,00 TL

Sky Master Drone SD02 ​229,00 TL

Zoom Pro Drone CX007-2B 229,00 TL

Air Master Drone SD01 229,00 TL

Space Master Drone SD03 229,00 TL

Voyager Drone CX014 229,00 TL

BİM 24 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2. SAYFA

Omen 800 Oyuncu Kulaklık 379,00 TL

Omen Oyuncu Sırt Çantası 279,00 TL

Omen 100 Mouse Pad 79,90 TL

Kablosuz RGB Oyuncu Mouse 149,00 TL

Polosmart RGB Büyük Boy Oyuncu Mouse Pad 79,90 TL

Oyuncu Notebook Soğutucu 99,90 TL

Proware Gamer Profesyonel Oyuncu /Çalışma Masası 449,00 TL

Polosmart Akım Korumalı 3 Usb Uzatma Kablosu 59,90 TL

Onyo 3 Ayaklı Tripod 12,90 TL

Polosmart Oyuncu Kulaklık 149,00 TL

Polosmart PS4 Joystick 159,00 TL

Polosmart PS3-Pc Joystick 69,90 TL

Polosmart Fanlı Mobil Oyun Kolu 49,90 TL

Polosmart Mobil Oyun Kolu 24,90 TL

Fakir Ekran Temizleyici Set 14,90 TL

BİM 24 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 3. SAYFA

8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 279,00 TL

Fakir Şarjlı El Süpürgesi 279,00 TL

Hareket Sensörlü Led Lamba 29,90 TL

Soft Kraş Şal 19,90 TL

İzolasyonlu Termo Çanta 10 Litre 29,90 TL

Şemsiye 39,90 TL

El Cüzdanı Kadın 14,90 TL

Naturalove Bambu Kirli Sepeti 59,90 TL

Casilda Home Mini Ütü Masası 49,90 TL

Magic Fix Yapışkanlı Duş Rafı 29,90 TL

Magic Fix Yapışkanlı Banyo Aksesuarları 17,90 TL

Klozet Kapağı Çocuk Oturağı 49,90 TL

Welsoft Saç Bonesi 4,95 TL

Mr.Green Esnek Saplı Mop 39,90 TL

Tek Fiyat Küçük Ürünler 3,95 TL

7 Litre Kapaklı Kutu 14,90 TL

Uçar Oyuncak Oyuncak Puset 19,90 TL

Polesie Taşıyıcı Nakil Aracı 49,90 TL

Lisanslı Kum Boyama Seti 19,90 TL

Uçar Oyuncak Karma Koli Kamyonlar 14,90 TL

Martı Çocuk Hikaye Kitapları 2,50 TL

Beta Kids Mavi Gezegen Serisi Kitaplar 4,95 TL

Kral Şakir Tuval Saat Boyama 29,90 TL

Barbie Bebek 29,90 TL

Kutulu Satranç ve Dama Takımı 14,90 TL

Tek Fiyat Plastik Ürünler 4,50 TL

BİM 24 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 4. SAYFA