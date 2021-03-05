BİM kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı "İş Yerlerinin Çalışma Saatleri" adlı genelgeye göre; bakkal ve marketler, düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek. Çok yüksek riskli illerde Pazar günü sokağa çıkma yasağın devam edecek ve marketler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Durum böyle olunca vatandaşlar da BİM kaçta açılıyor sorusunun cevabını aramaya başladı.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.

BİM Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.