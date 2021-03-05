BİM kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Salı ve cuma günleri aktüel ürünlerle müşterisinin yoğun ilgi gösterdiği BİM'in açılış ve kapanış saatleri de merak konusu oldu. Peki, BİM market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Vatandaşların aktüell ürünlerini heyecanla beklediği BİM market açılış, kapanış ve öğle arası çalışma saatlerini derledik. BİM kaçta açılıyor? BİM kaçta kapanıyor? İşte Bim'in çalışma saatleri...
05 Mart 2021, Cuma 18:32 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı "İş Yerlerinin Çalışma Saatleri" adlı genelgeye göre; bakkal ve marketler, düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek. Çok yüksek riskli illerde Pazar günü sokağa çıkma yasağın devam edecek ve marketler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Durum böyle olunca vatandaşlar da BİM kaçta açılıyor sorusunun cevabını aramaya başladı.
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.
BİM Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.