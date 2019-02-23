Dünyada hızla yükselen trend; şehir plajları. Bu plajlarda, şehrin eğlence alanlarından, güzel restoranlarından ve sosyal hayatından uzaklaşmadan denizle buluşabilmek mümkün. Şehir plajlarının olduğu kentler deyince akla Barcelona (İspanya), Los Angeles (ABD), Şangay (Çin), Sidney (Avustralya) ve Nice (Fransa) geliyor.

YILDIRIM'IN VAADİ

İstanbul ise 170 kilometrelik sahil şeridine rağmen bu kentler arasında yer almıyor. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul’da 23 Mavi Bayraklı plaj sözü verdi. Bu söz gerçekleşirse İstanbul da dünyadaki plaj şehirleri arasında yerini alacak.

YÜZDE 90 ARITMA

Plajların 9’u Anadolu, 14’ü Avrupa yakasında olacak. Mavi Bayrak alabilmek için için en önemli kriter deniz suyunun temizliği. Yıldırım, atıkların yüzde 90’ını ileri biyolojik atık tesislerinde arıtmayı vaat ediyor Bu, atık suların içme suyuna yakın bir standarda getirilmesi anlamına geliyor. İstanbul’da halen atık suların yüzde 45’i biyolojik olarak arıtılıyor.

SADECE 2 MARİNA VAR

Antalya Mavi Bayrak dalgalanan 200 plajıyla dünyada zirvede yer alırken 2016’da 3 Mavi Bayraklı plaja sahip İstanbul’da bugün Mavi Bayraklı plaj bulunmuyor. Ancak Bakırköy ve Büyükçekmece’de Mavi Bayrak dalgalanan iki marina mevcut.

MAVİ BAYRAK NEDİR?

44 ülkede faaliyet gösteren Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı tarafından verilen Mavi Bayrak’ı almak için 33 ayrı kriteri yerine getirmek gerekiyor. Düzenli yapılan kontrollerde kriterlerden birinde bile sorun görülürse bayrak geri alınıyor.

44 ülkede faaliyet gösteren Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı tarafından verilen Mavi Bayrak’ı almak için 33 ayrı kriteri yerine getirmek gerekiyor. Düzenli yapılan kontrollerde kriterlerden birinde bile sorun görülürse bayrak geri alınıyor.