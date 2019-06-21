Binlerce kişiye erken tayin göründü! Sözleşmeli sağlıkçıya müjde!

Yeni düzenleme ile sağlık çalışanlarında 4 artı 2 olan mevzuat 3 artı 1 olarak değiştirildi. Buna göre, Sağlık Bakanlığı’nda çalışan sözleşmeli personelden 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde, bulundukları yerdeki kadrolara atanacak. Bu kadrolara atananlar, aynı yerde en az 1 yıl daha görev yapacak.

ÖĞRETMENLER İÇİN

Düzenlemeyle sözleşmeli öğretmenlerin başka bir yere atanmaları için doldurmaları gereken süre 4 yıldan 3 yıla, bu sürenin ardından öğretmen kadrolarına atananların aynı yerdeki görev süresi ise 2 yıldan 1 yıla indiriliyor. Sözleşmeli din görevlilerinin de 4 yıl süreyle başka bir yere atanamayacağına yönelik süre, 3 yıla iniyor. 3 yılı tamamlayanlar kadrolara atanacak. Atananlar, aynı yerde en az 2 yıl yerine artık 1 yıl daha görev yapacak. (Posta)