Binlerce kişiye erken tayin göründü! Sözleşmeli sağlıkçıya müjde!
TBMM Milli Eğitim Komisyonu’nda ele alınan torba teklife eklenen düzenleme ile mecburi çalışma süresi sağlık çalışanlarında da düşürüldü
Yeni düzenleme ile sağlık çalışanlarında 4 artı 2 olan mevzuat 3 artı 1 olarak değiştirildi. Buna göre, Sağlık Bakanlığı’nda çalışan sözleşmeli personelden 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde, bulundukları yerdeki kadrolara atanacak. Bu kadrolara atananlar, aynı yerde en az 1 yıl daha görev yapacak.
ÖĞRETMENLER İÇİN
Düzenlemeyle sözleşmeli öğretmenlerin başka bir yere atanmaları için doldurmaları gereken süre 4 yıldan 3 yıla, bu sürenin ardından öğretmen kadrolarına atananların aynı yerdeki görev süresi ise 2 yıldan 1 yıla indiriliyor. Sözleşmeli din görevlilerinin de 4 yıl süreyle başka bir yere atanamayacağına yönelik süre, 3 yıla iniyor. 3 yılı tamamlayanlar kadrolara atanacak. Atananlar, aynı yerde en az 2 yıl yerine artık 1 yıl daha görev yapacak. (Posta)