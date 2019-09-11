Bir intihar 135 kişiyi etkiliyor
Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, “Her intihar, yaklaşık 135 kişiyi şiddetli üzüntü veya başka şekilde etkiliyor. Bu, yılda 108 milyon kişinin intihar davranışından derinden etkilendiği anlamına gelir” diye konuştu
İntiharı önlemenin mümkün olduğuna dikkat çeken Dr. Öznavruz “Evlat, ebeveyn, arkadaş veya komşu olarak bir insanın hayatında fark yaratabilirsiniz. Sıkıntı çekenlere merhamet gösterebilir, onlarla yakından ilgilenebilirsiniz. İntihar davranışı ve zihinsel sağlık sorunları ile ilgili damgalamalardan uzak durabilirsiniz” dedi.
DHA