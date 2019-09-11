Bir intihar 135 kişiyi etkiliyor

İntiharı önlemenin mümkün olduğuna dikkat çeken Dr. Öznavruz “Evlat, ebeveyn, arkadaş veya komşu olarak bir insanın hayatında fark yaratabilirsiniz. Sıkıntı çekenlere merhamet gösterebilir, onlarla yakından ilgilenebilirsiniz. İntihar davranışı ve zihinsel sağlık sorunları ile ilgili damgalamalardan uzak durabilirsiniz” dedi.

DHA