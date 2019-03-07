'Bir Roman Karnavalı' Romanival 4 Mayıs’ta İzmir'de!

Romanival, Bir Roman Karnavalı sloganıyla 4 Mayıs’ta Hıdırellez’i ve Roman kültürünü yaşatmak için İzmirlilerle buluşuyor

07 Mart 2019, Perşembe 16:44
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'Bir Roman Karnavalı' Romanival 4 Mayıs’ta İzmir'de!

İlk Roman Karnavalı unvanını taşıyan Romanival, İzmirlileri 4 Mayıs'ta baharı karşılamaya davet ediyor. 

Hamdi Akatay & Tepecik Filarmoni Orkestrası, Kobra Murat, Dolapdere Big Gang, Taksim Trio gibi Roman müziğinin önde gelen grup ve sanatçıları Romanival'de katılımcılarla buluşacak.

Romanival; birbirinden çeşitli ürünlerin bulunduğu pazar alanı, tüm gün sürecek atölyeler ile gerçek roman kültürüne ve halkına dair birçok sürpriz ile karnaval deneyimini bir arada sunacak.  


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