İlk Roman Karnavalı unvanını taşıyan Romanival, İzmirlileri 4 Mayıs'ta baharı karşılamaya davet ediyor.

Hamdi Akatay & Tepecik Filarmoni Orkestrası, Kobra Murat, Dolapdere Big Gang, Taksim Trio gibi Roman müziğinin önde gelen grup ve sanatçıları Romanival'de katılımcılarla buluşacak.

Romanival; birbirinden çeşitli ürünlerin bulunduğu pazar alanı, tüm gün sürecek atölyeler ile gerçek roman kültürüne ve halkına dair birçok sürpriz ile karnaval deneyimini bir arada sunacak.



