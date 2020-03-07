Bir tutkunun izinde geçen 40 yıl

Rahmi M. Koç Müzesi, İtalyan koleksiyoner Raoul Cabib’in buharlı makinelere duyduğu tutkuyla başlayıp yaptığı uzun seyahatlerle oluşturduğu lokomotif modellerinden oluşan koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor. Koleksiyonun hikayesi ise oldukça ilginç.

İngiliz makine mühendisi George Stephenson’ın tasarladığı ilk buharlı lokomotif “Rocket” 1829 yılında saatte 50 kilometre hıza ulaşınca, atların çektiği vagonlardan günümüzün yüksek hızlı trenlerine kadar uzanan demiryolu çağı başlar. İlk buharlı lokomotiften tam 100 yıl sonra İtalya’nın Cenova şehrinde bir antikacının oğlu olarak Raoul Cabib dünyaya gelir. Cabib’in buharlı makinelere duyduğu tutku ise özel bir koleksiyona dönüşür.









40 yıllık tutkuyla oluşturulan koleksiyon

Cabib, 1960’ların sonlarından itibaren dünyanın en iyi buharlı modelcilerini araştırmakla geçen çeşitli seyahatler gerçekleştirir. Statik bir objeyi hareketli hale getirebilmek, bu kadar meraklı bir koleksiyoner için oldukça heyecan vericidir. Raoul Cabib’in 40 yıla yakın, büyük bir tutkuyla oluşturduğu koleksiyonu, 2014 yılında hayata gözlerini yumduktan sonra oğlu Andrea Cabib tarafından Rahmi M. Koç Müzesi’ne bağışlandı.

Sultan Abdülaziz’in Saltanat Vagonu, Kadıköy-Moda Tramvayı, Tünel Vagonu gibi tarihi demiryolu araçlarının yanı sıra buharlı, ince işçilikli lokomotif ve tramvay modellerini ziyaretçileriyle buluşturan Rahmi M. Koç Müzesi, özel Cabib koleksiyonuyla da bir döneme ayna tutuyor.









18 tren modeli sergileniyor

• Dar Hat Dağ Demiryolu Lokomotifi Modeli

Lokomotif, American Locomotive Co. tarafından 1916’da tasarlandı. Günümüzde Ffestiniog Demiryolları tarafından korunuyor ve kullanılıyor. Modeli, Barry Venables tarafından 1985’te yapıldı.

• Odun Yakıtlı Lokomotif Modeli

Lokomotif, 1855’te Philadelphia’da tasarlandı ve üretildi. Modeli, Bryan Woolston tarafından 1971’de yapıldı.

• Ekspres Yolcu Lokomotifi Modeli

Model, Basil Palmer tarafından 1989’da yapıldı. Bir altın madalya ve “Bill Hughes” ödülünü kazandı.

• Sınıf A3 Lokomotif Modeli “St Simon”

Lokomotif, Sir Nigel Gresley tarafından tasarlandı ve 1923 yılında Doncaster, İngiltere’de üretildi. Modeli, Louis Raper tarafından 1978’de yapıldı.

• Deneme Lokomotifi Modeli “Decapod”

Lokomotif, 1902’de, James Holden tarafından tasarlandı ve üretildi. Modeli, Budva Tucker tarafından 1958’de yapıldı.

• Ekspres Lokomotif Modeli No: 1

Patrick Stirling tarafından tasarlandı ve 1870’de halka tanıtıldı. Hizmette oldukları yıllarda dünyanın en hızlı ekspres lokomotifleriydi. Modeli, Bryan Woolston tarafından 1966’da yapıldı.

• 2-4-0 Lokomotif Modeli

Lokomotif, Benjamin Conner tarafından 1865’te tasarlandı. Modeli, Roy Amsbury tarafından 1980’de yapıldı.

• Sınıf 5, 2-6-0 Lokomotif Modeli

Crewe Works tarafından 1934’de İngiltere’de üretildi. Modeli, John Adams tarafından 1970’de yapıldı.

• Pasifik Lokomotifi “Britannia”

R.A. Riddles tarafından 1948’de tasarlandı. Modeli, Basil Palmer tarafından 1980’de yapıldı.