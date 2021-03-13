Bitcoin aynı gün içinde bir kez daha rekor seviye gördü!

BIDEN'IN KORONA DESTEK PAKETİ

Biden yönetimi Biden’ın imzasıyla 2 trilyon dolarlık korona destek paketini onayladı. En son Nisan ayında Trump yönetimi böyle bir onay vermişti. Her bir vatandaşa bin 200 dolarlık ödeme yapılmıştı şimdi bin 400 dolar ödeme yapılacak. Bitcoin’i ilgilendiren kısım ne?

En son nisan ayında bin 200 dolar ile 0.18 bitcoin alınıyordu. Şu an 10 bin dolar seviyelerinde yüzde 700’lük bir artış söz konusu. Destek alan ABD vatandaşları bu parayla bitcoin alımı yapıyorlar.

ALTINCI SCHIFF BITCOİN'E GEÇTİ

Bitcoin düşmanı Peter Schiff, Bitcoin en son 50 bin doların altına düşünce altın portföyünün yüzde 100’ünü Bitcoin’e dönüştürdü.

TÜRKİYE'DE DİJİTAL PARA ADIMLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısını oluşturacak adımlar atıyoruz” dedi.

MICROSTRATEGY'DEN BÜYÜM ALIM

MicroStrategy yaklaşık 15 milyon dolar değerinde 57 bin 146 dolar ile 262 bitcoin aldı.

BINANCE SORUŞTURMASI

CFTC soruşturmasıyla sarsılan BNB 15. yakım için gün sayıyor. Binance CEO’su CZ, BNB yakımını bir ay içinde gerçekleşeceğine işaret etti. Soruşturma haberlerinin hemen ardından BNB yüzde 14’lük bir düşüşle 247 dolara geriledi. Şu an 276 seviyelerinden işlem görüyor. CZ, CFTC’nin Binance’ı herhangi herhangi bir yanlış yapmakla suçlamadığını ve soruşturma haberlerinin abartılmış olduğunu düşünüyor.