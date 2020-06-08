Bitcoin bu sene 28 bin dolar olabilir mi?

Bloomberg’in raporunda, Bitcoin’in değerini artırmaması için “bir şeylerin gerçekten yanlış gitmesi” gerektiği belirtiliyor. 2017’nin en yüksek seviyesinin 20 bin dolara ulaşacağı ve bu seviyeye bile 28 bin dolar seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

COVID-19 nedeniyle dünya fizikselden dijital paraya geçişe önem veriyor. Birçok kullanıcı, bu sebeple kripto para tercihini Tether’dan (USDT) yana kullandı. Rapora göre insanlar artık ellerindeki Bitcoin’i sattıklarında bile dolara geçmiyor, USDT gibi stablecoin’lerde bekliyorlar.

Son olarak Bitcoin’in önümüzdeki süreçte değer kazanmaya başlayacağını düşünen Bloomberg analistleri fiyatın 20 bin, hatta 28 bin dolara kadar çıkabileceğini düşünüyorlar.

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