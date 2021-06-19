Ekonomi Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ne kadar? 19 Haziran Bitcoin, Dogecoin, Ethereum düştü mü?

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ne kadar? 19 Haziran Bitcoin, Dogecoin, Ethereum düştü mü?

Ekonomi

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ne kadar? 19 Haziran Bitcoin, Dogecoin, Ethereum düştü mü?

Kripto para dünyasının en çok işlem gören Bitcoin, Dogecoin, Ethereum fiyatları geçtiğimiz hafta gerçekleşen FED faiz toplantısından sonra deyim yerindeyse yerle bir oldu. FED’in 2023 faiz oranlarını 0 ile 0,25 oranında tutması Bitcoin, Dogecoin, Ethereum’da büyük düşüşe neden oldu…

19 Haziran 2021, Cumartesi 13:47 Son Güncelleme:
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Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ile alt coinlerdeki düşüş devam ederken, yatırımcıların kripto parasını yakından takip ediyor. Küresel gelişmelerden etkilenen Bitcoin hafta içinde 344 bin seviyelerine ulaşan Bitcoin yaşadığı değer kaybının 311 binlere kadar düştü. Peki, Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ne kadar? İşte, 19 Haziran kripto para piyasasından son haberler…


BİTCOİN, DOGECOİN, ETHEREUM NE KADAR?

BİTCOİN NE KADAR?

19 Haziran Cumartesi öğlen saatleri itibarıyla 1 Bitcoin 35 bin 632 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Hafta başında yaşanan ani bir çıkışın ardından 40 bin 530’lara kadar uzanan Bitcoin, faiz kararlarının açıklanmasının ardından 35 bin sularında seyrediyor.

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Dogecoin geçtiğimiz aylarda Elon Musk’ın açıklamalarının ardından yüzde 300’lere kadar varan bir yükseliş yaşamıştı. Beklenmedik bu yükselişle kripto para piyasasının yeni gözdelerinden olan Dogecoin, 19 Haziran Cumartesi öğlen saatlerinde 2,5386 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

Kripto para dünyasının en popüler birimlerinden olan Ethereumda geçtiğimiz haftalarda hızlı bir yükselişe sahne olmuştu. Ancak FED faiz kararının ardından Ethereumda da düşüş görülmeye başlandı. 19 Haziran Cumartesi öğlen saatleri itibariyle 2,225 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

 

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