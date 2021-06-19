Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ile alt coinlerdeki düşüş devam ederken, yatırımcıların kripto parasını yakından takip ediyor. Küresel gelişmelerden etkilenen Bitcoin hafta içinde 344 bin seviyelerine ulaşan Bitcoin yaşadığı değer kaybının 311 binlere kadar düştü. Peki, Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ne kadar? İşte, 19 Haziran kripto para piyasasından son haberler…





BİTCOİN, DOGECOİN, ETHEREUM NE KADAR?

BİTCOİN NE KADAR?

19 Haziran Cumartesi öğlen saatleri itibarıyla 1 Bitcoin 35 bin 632 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Hafta başında yaşanan ani bir çıkışın ardından 40 bin 530’lara kadar uzanan Bitcoin, faiz kararlarının açıklanmasının ardından 35 bin sularında seyrediyor.

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Dogecoin geçtiğimiz aylarda Elon Musk’ın açıklamalarının ardından yüzde 300’lere kadar varan bir yükseliş yaşamıştı. Beklenmedik bu yükselişle kripto para piyasasının yeni gözdelerinden olan Dogecoin, 19 Haziran Cumartesi öğlen saatlerinde 2,5386 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

Kripto para dünyasının en popüler birimlerinden olan Ethereumda geçtiğimiz haftalarda hızlı bir yükselişe sahne olmuştu. Ancak FED faiz kararının ardından Ethereumda da düşüş görülmeye başlandı. 19 Haziran Cumartesi öğlen saatleri itibariyle 2,225 dolar seviyelerinde işlem görüyor.