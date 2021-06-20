Ekonomi Bitcoin, Ethereum, Dogecoin! Sert düşüş.. İşte son durum

Bitcoin, Ethereum, Dogecoin! Sert düşüş.. İşte son durum

Ekonomi

Bitcoin, Ethereum, Dogecoin! Sert düşüş.. İşte son durum

Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin yatırımcıları kripto para borsasındaki son durumu merak ediyor. En yüksek haciml kripto para birimi olan Bitcoin, bugün de değer kaybetmeye devam etti ve 34 bin dolar seviyesine indi. Bitcoin'de yaşanan değer kaybı yüzde 6'ya yaklaşırken Ethereum yüzde 6'nın üzerinde düşüş gösterdi.

20 Haziran 2021, Pazar 18:36 Son Güncelleme:
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Kripto para birimlerinin en yüksek hacimlisi Bitcoin'de bugün de düşüş gözlendi. Cuma günü 37 bin dolar seviyesinde olan Bitcoin son 24 saat içerisinde yüzde 6'ya yakın değer kaybederek 34.200 dolar seviyesine geriledi.

İkinci sırada yer alan Ethereum'da yaşanan değer kaybı ise Bitcoin'den fazla. Ethereum son 24 saatte yüzde 6.7 oranında değer kaybetti ve 2.096 dolara indi.

Dogecoin'de son 24 saatte yaşanan değer kaybı ise yüzde 10 seviyesine yaklaştı ve kripto para 0.26 dolar seviyesine indi. 

Son 24 saat içerisinde Cardano yüzde 5 değer kaybıyla 1.36 dolar seviyesine gerilerken, Ripple ise yüzde 9'un üzerinde değer kaybederek 0.72 dolara geriledi.

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