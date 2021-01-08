Ekonomi Bitcoin tarihi zirvesini gördü

Bitcoin tarihi zirvesini gördü

Ekonomi

Bitcoin tarihi zirvesini gördü

Kripto para birimi Bitcoin, rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Bitcoin 40 bin 180 dolar ile tarihi zirvesini yeniledi.

08 Ocak 2021, Cuma 10:56 Son Güncelleme:
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En yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin 40.180.37 dolar ile yeni zirveye tırmanırken, piyasa hacmi de 700 milyar doları aştı.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.84 artışla 38,535.74 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 32.43 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi ise 698.37 milyar dolardan, 719.82 milyar dolara yükseldi.

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