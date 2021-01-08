Bitcoin tarihi zirvesini gördü

En yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin 40.180.37 dolar ile yeni zirveye tırmanırken, piyasa hacmi de 700 milyar doları aştı.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.84 artışla 38,535.74 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 32.43 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi ise 698.37 milyar dolardan, 719.82 milyar dolara yükseldi.





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