Bitcoin tekrar 50 bin dolar seviyesine çıktı

Son haftalarda aşırı volatil seyreden kripto para birimi Bitcoin yeniden 50 bin dolar seviyesinin üzerine doğru yükseliş yaşadı. Bireysel ve kurumsal yatırımcılar tarafından tercih edilen Bitcoin yeniden güçlenme grafiği sergilemeye başladı. Bitcoin fiyatı, global hisse senedi ve tahvil piyasalarının yatışmasından destek alarak dün yine 50 bin dolar seviyesini üzerini test etti.

Yüzde 21 oranında geri çekilmenin ardından toparlanmaya çalışan Bitcoin fiyatı son 6 gündür ilk kez 50 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı fakat bu noktada tutunamadı ve hafif düşüş gerçekleştirdi.

Bitcoin fiyatı şu sıralarda 49.05 dolar civarında seyrediyor. 50 bin doalr seviyesinin üzerine çıkmasına sebep olarak CBOE'nin VanEcsk'in Bitcoin borsa yatırım fonunu resmi olarak kote etmesi olduğu öne sürüldü.

HANGİ YÖNE HAREKET EDECEK?

Kripto para analistleri Bitcoin'de oynaklığın azaldığına, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskının devam ettiğine dikkat çekiyorlar ve gidilecek yönün öngörülmesinin zorlaştığına dikkat çekiyorlar.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kripto para birimlerine ilişkin olarak kaygı taşıdığını ve düzenlemelere ilişkin çalışmalar yapıldığını geçtiğimiz gün duyurdu.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygılarını biz de paylaşıyor. Konuya ilişkin gelişmeler ve ülkemizdeki durum, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede Bakan Yardımcımız başkanlığında; Merkez Bankası, BDDK, SPK ve ilgili diğer kurumlarla işbirliği halinde çalışmalar yürütülmektedir.



