Ekonomi Bitcoin yükselişini sürdürüyor! Tüm zamanların rekoru...

Bitcoin yükselişini sürdürüyor! Tüm zamanların rekoru...

Ekonomi

Bitcoin yükselişini sürdürüyor! Tüm zamanların rekoru...

Bir süredir fiyatında düşüş olan Bitcoin piyasada gelişen olumlu haberlerinden etkisi ile yükselişe geçti. Bitcoin bugün tüm zamanların rekor seviyesine ulaştı.

20 Ekim 2021, Çarşamba 17:16 Son Güncelleme:
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Kripto paraların atası Bitcoin, bugün gösterdiği fiyat hareketiyle yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle dün Bitcoin ETF’sinin New York borsasında işlem görmesiyle birlikte lider coin bugün saat 16.30 sonrası zirveyi gördü.

Piyasanın amiral gemisi Bitcoin, 66 bin 100 dolar seviyesinin üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Lider coin daha önce 14 Nisan tarihinde 64 bin 854 dolar ile en yüksek seviyeyi görmüştü. Pazartesi günü beklendiği üzere ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ProShares'in Bitcoin borsa yatırım fonunu onayladı. Salı günü işleme açılan ETF ise yoğun ilgi gördü.

New York borsasında listelenen ProShares’ın Bitcoin vadeli işlem ETF’sinde dün piyasanın açılmasıyla birlikte ilk 20 dakikada 6.5 milyon hisse işlem gördü. İşlem hacmi kısa sürede 266 milyon dolar oldu.

ProShares'nin "BITO" koduyla işlem gören Bitcoin ETF’si bu gelişmeyle birlikte başlangıçta yüzde 3’ün üzerinde yükseliş kaydetti. İlk işlem gününde 40.89 dolardan açılan BITO, 42.15 dolara kadar yükseldi.


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