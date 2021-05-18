Bitcoin'de düşüş sürecek mi? Ünlü CEO açıkladı
Son dönemlerin en düşül seviyesinde işlem gören Bitcoin için Galaxy Digital LP'nin CEO'su Michael Novogratz açıklamalarda bulundu. Novogratz düşüşün etkisinin 4-6 hafta arasında sürebileceğini söyledi.
18 Mayıs 2021, Salı 09:02 Son Güncelleme:
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Kripto para birimlerinin atası olan Bitcoin'in en büyük yatırımcılarından olan Galaxy Digital LP'nin CEO'su Michael Novogratz, Bitcoin'deki düşüş nedeniyle baskının devam etmesini beklediğini açıkladı.
Tarihi zirvesinden yüzde 35 gerileyen Bitcoin için Novogratz, 40-50 bin dolar seviyesinin adil bir fiyat olduğunu belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: "Bir süre için konsolidasyon yaşayacağız, bu 4-6 hafta sürebilir."
Bitcoin fiyatı son 24 saatte yüzde 3.95 artışla 45 bin 293 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ethereum fiyatı yüzde 5.66 artışla 3 bin 483 dolara yükselirken, Ripple de düne göre yüzde 9.79 oranında artıda bulunuyor.