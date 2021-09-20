Kripto paraların atası olarak kabul edilen Bitcoin'de tarihi gelişmeye az bir süre kaldı. Kripto Para borsası Kraken, Bitcoin'de Kasım ayında beklenen bir güncellem yapılacağını ve bunun da tarihi bir gelişme olacağını açıkladı.

Kraken Intelligence tarafından hazırlanan rapora göre güncellemenin dünyanın en çok kullanılan kripto para birimi olan Bitcoin'e birçok yeni özellik getireceği ifade edildi. Taproot adlı güncelleme ile Bitcoin için yapılan en büyük değişikliğin yaşanacağı belirtildi. Güncelleme ile kullanıcıların gizliliklerinin de artacağı öne sürüldü. Taproot güncellemesinin Kasım ayında olması bekleniyor.

BITCOIN'DE SERT DÜŞÜŞ

Bitcoin haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. Kripto para birimi gün içinde Bitcoin en düşük 44 bin 481 doları, en yüksek de 47 bin 660 doları gördü. Saat 13:35 itibarıyla 44 bin 700 Dolar seviyesinden işlem görüyor.