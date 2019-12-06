Bitki çaylarının faydaları saymakla bitmiyor. Hemen hemen her hastalığa şifa olabilen bir sürü bitki çayı mevcut. Kış aylarının gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte bitki çaylarının tüketimini çoğaltmakta fayda var. Peki hangi bitki çayı neye iyi gelir? Bitki çaylarının faydaları nelerdir? Bütün soruların cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

Bitki çaylarının faydaları nelerdir? Hangi bitki çayı neye iyi gelir?

Yeşil çay

Güçlü bir antioksidan kaynağı olan yeşil çay aynı zamanda kansere karşı ciddi oranda koruma sağlamaktadır. Diş çürümesini önlediği de bilinen yeşil çayın diş eti hastalıklarına da iyi gelir. Diyet listelerinin vazgeçilmesi olan yeşil çay metabolizmayı hızlandırarak kilo verdirir.

Papatya çayı

Ağrı kesici özelliğiyle bilinen papatya çayı uyku bozukluğu çekenlerin düzenli tükettiğinde büyük fayda sağlar. Stresi azaltmaya yardımcı olur, alerji belirtilerinin azalmasını sağlar ve bağırsak problemlerini çözer. En önemli özelliği ise dişte oluşan apse tedavisinde, papatya çayı gargara olarak kullanıldığında tedavi destekleyici sıvı görevini görür.

Rezene çayı

Gaz problemleri, mide ağrıları, sindirim sistemi gibi sorunların giderilmesine yardımcı olur ve hazımsızlığı önler.

Mısır püskülü çayı

İdrar söktürücü özelliği olan mısır püskülü çayı, mesane enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Aynı zamanda yüksek tansiyon problemine iyi gelir, kalp sağlığını korur ve diyabet hastalarının kronik yorgunluk tedavisinde kullanılır.

Isırgan otu çayı

Yüksek oranda demir içerdiği için anemi hastalığının tedavisinde kullanılır, idrar söktürücü özelliği vardır. Karaciğer ve böbrekleri temizler, bağışıklık sistemini güçlendirir ve soğuk algınlığına, öksürüğe iyi gelir.

Ada çayı

Kış aylarında en çok tercih edilen çay ada çayıdır. Bronşit ve astım belirtilerini hafifletmeye yardımcı olur, zararlı toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar, karaciğeri temizler, idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır, stresin azalmasını sağlar, menopoz sonrası problemleri azaltmaya yardımcı olur.

Biberiye çayı

Kabızlık rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır. Hafızanın güçlenmesine yardımcı olur ve konsantrasyonu arttırır. Kan dolaşımını hızlandırır ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

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