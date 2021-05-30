Magazin BJ Thomas yaşamını kaybetti

BJ Thomas yaşamını kaybetti

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BJ Thomas yaşamını kaybetti

78 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı BJ Thomas hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu bir süredir akciğer kanseriyle savaşıyordu.

30 Mayıs 2021, Pazar 13:50 Son Güncelleme:
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5 kez Grammy ödülü kazanan ünlü müzisyen BJ Thomas hayatını kaybetti.

78 yaşındaki Thomas'ın uzun süredir savaştığı akciğer kanserine yenik düştüğü açıklandı.

Pop star olan BJ Thomas müzik dünyasına birçok hit armağan etmişti. Bu şarkılar arasında "Butch Cassidy and The Sundance Kid" filminin müziği olan "Raindrops Keep Fallin' On My Head" ilk sırayı alıyor. Bu şarkı En İyi Orijinal Şarkı dalında Oscar ödülü kazanmıştı. 

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