'Böbrek Dede' çocuklara sağlıklı yaşamın kurallarını anlatacak

Türk Böbrek Vakfı (TBV), Türkiye’de böbrek sağlığının korunması adına okullarda yaptığı çalışmalar kapsamında ilk ve ortaokul öğrencileri için kitaplar hazırladı. Kitapların ana karakteri "Böbrek Dede" olarak tanınan TBV Başkanı Timur Erk. Çizgi karakter “Böbrek Dede” okullarda düzenlenecek etkinliklerde böbrek sağlığına dikkati çekecek.

1 yılda 137 bin çocuğa ulaşıldı

Öğrencileri bilgilendirmek amacıyla gittikleri okullarda çocukların kendisine "Böbrek Dede" ismiyle seslenmeye başladığını aktaran Erk, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 9 yıllık eğitimle 100 binlerce çocuğa ulaştık. Son zamanlarda yapmış olduğumuz yeni yöntemle eğitmenlerin eğitimini yaparak buna ‘Eskişehir’ modeli diyoruz çünkü orada yapılıyor, bir yılda 137 bin çocuğa öğretmenleri eğiterek ulaşmış olduk. Eskiden eğitimlerde broşür veriyorduk. Bir karikatüristin desteğiyle 45 dakikalık eğitimimizi 3 fasiküle sığdırdık. Bu çocukların yanı sıra anne-babalara ulaşacak. Eğitimlerimiz sonrası eğitmenlerimizce dağıtılacak. Böbrek sağlığını korumak Türkiye’nin önde gelen konusu. Türk Böbrek Vakfı da yaptığı çalışmalarla böbrek sağlığını korumaya devam ediyor."

'Çocuklar öğrendiklerini aileleri ile paylaşıyor'

Türk Böbrek Vakfının 2011 yılından bu yana "Sağlıklı Beslenme ve Hayat Tarzı Önerileri" başlığı ile verdiği eğitimlerde, öğrencilerin okullarında aldıkları bilgileri benimseyerek, öğrendiklerini evlerinde velileri ile paylaştığı gözlendi. Bundan hareketle eğitimlerin çocuklar için daha kalıcı hale getirilmesi çalışmaları sonucunda, anlatılan konuları da barındıran ve geniş bilgilerin yer aldığı üç kitapçık hazırlandı.

TBV Başkanı Timur Erk’ten esinlenildi

"Böbreklerimiz ve Biz", "Böbrek Dede ile Sağlıklı Beslen, Formda Kal, Eğlenceli Yaşa", Şeker ve Tuz; Azı Karar Çocuğu Zarar" adlı 3 kitapçıkta, vakfın okullarda yürüttüğü çalışmalarda öğrencilerin "Böbrek Dede" diye hitap ettiği TBV Başkanı Timur Erk, karikatür sanatçısı tarafından yeni bir karaktere dönüştürüldü.

"Böbrek Dede" sağlıklı yaşamın temel kurallarını anlatacak

Esprili dili ve sevimli üslubu ile kitapçıkta yer alan "Böbrek Dede", ilk ve ortaokul öğrencilerine sağlıklı yaşamın temel kurallarını anlatacak. Kitapçıklar, öğrencilerin anlayacağı dilde, böbrekler ve onların korunması hakkında bilgilerden sağlıklı beslenmeye, hareketli yaşamdan aşırı tüketilen tuz ve şekerin zararları ile hijyene kadar birçok konuda görsel ve yazılı bilgiden oluşuyor.

Çocuklarla onların dilinde iletişim kuracak olan çizgi karakterin yer aldığı kitapçıklar, eğitimlerde öğrencilere ulaştırılacak.