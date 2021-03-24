Halk dilinde böbrek iltihabı; böbreklerin herhangi bir bölümünün bilinmiş olan sistemik rahatsızlığa ya da etkene bağlı veya herhangi bir etken göstermeden insan vücudunun savunma mekanizmaları açısından işgal edilmesi ve buna bağlı şekilde meydana gelen hastalıklara verilen genel addır.

Böbrek İltihabı Neden olur?

Vücuttaki idrar yollarından gelen ve idrar yoluna giren bakteriler çoğalarak, böbreklere ulaşabilmektedir. Bu durum; böbrek iltihabının en sık sebebi olarak tanımlanmaktadır. Vücuttaki başka enfeksiyonlardan ötürü de bakteriler, kan dolaşımına da yayılım gösterebilir.

Ender olarak; böbrek ameliyatı sonrasında böbrek iltihabı meydana gelir. Çok şiddetli böbrek iltihabının varlığı; hayatı riske sokan komplikasyonlara neden olabilir. Mide bulantısı, kusma ve kanlı idrarın bir arada görülmesiyle beraber direkt olarak tıbbi yardım almak gerekir.

Böbrek iltihabı ortaya çıktığında bazı belirtiler de meydana gelir. Bazı bireylerde; titreme, ateş ve karın ağrısının varlığı, böbrek iltihabına işaret eder. Bilhassa anlık meydana gelen idrara çıkma isteği olduğu zaman ve bu durumun yenilenmesiyle beraber böbrek iltihabından şüphe edilebilir. Böbrek iltihabı olan bireylerde kusma ve mide bulantısı da görülebilir. Böbrek enfeksiyonu bulunan bireylerde kan ve iltihap da vardır.

Böbrek İltihabı İçin Hangi Doktora Gidilir?

Böbrekler ile alakalı hastalıklarla ilgilenen bölüm; dahiliye alt bilim dalı olarak bilinen nefroloji veya ürolojidir. Nefroloji; böbrek hastalıkları ve böbrek yetmezliği yaşayan bireylerin gitmesi gereken bölüm olarak tanımlanabilir.

Böbrek İltihabı İçin Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Böbrek iltihabı için tedavi metotlarından birisi antibiyotiklerdir. Antibiyotikler; böbrek iltihabının tedavisi konusunda ilk sırada yer alır. Hangi ilaçların kullanıldığı ve hangi süreyle alındığının yanı sıra idrar testinde yer alan bakterilere ve sağlığa da bağlıdır. Genel olarak; bir böbrek iltihabının semptomları ve belirtileri, tedaviden birkaç gün arayla ortaya çıkmaktadır. Fakat bir hafta ya da daha uzun zamanlı olarak antibiyotik kullanımına devam edilmesi gerekebilir.

Daha iyi hissedilmesiyle beraber hekim açısından tavsiye edilen antibiyotik tedavisi tamamlanmalıdır. Enfeksiyondan tamamen kurtulduğunu tespit etmek için hekim yeniden idrar kültürü tavsiye edebilir. Enfeksiyonun halen mevcut olmasıyla beraber bir başka antibiyotik tedavisi almak gerekebilir.

Şiddetli böbrek iltihabı adına hastanede yatış yapılabilir. Böbrek iltihabının şiddetli olması durumunda hekim, kişiyi hastaneye yatırabilir. Tedavi; koldan bir damardan alınan antibiyotik tedavisini içerebilmektedir. Hastane boyunca kalınacak süre, böbrek iltihabının şiddetine bağlıdır.

Yenileyen böbrek iltihabı tedavisi için bir nefrologa gitmek gerekir. İdrar yolu enfeksiyonları gibi altta yatan tıbbi bir problem, yenilenen böbrek enfeksiyonlarına sebep olabilir. Böyle bir durumda; bir tanı adına böbrek uzmanı ya da üriner cerraha görünmek önemlidir. Böbrekteki yapısal anormalliği onarmak adına da cerrahi işlem gerekebilmektedir.

Böbrek iltihabı için; böbreklere sıcak su torbası ile uygulama yapılabilir. Böbrek iltihabı genel olarak, sırt, kasık ve kalça ağrısına da neden olur. Sıcak su torbası kullanıp, kaslar rahatlatılarak oluşan bu ağrı giderilebilir. Bol bol su tüketmek de oldukça önemlidir. Böbrek iltihabı açısından oldukça önemli olan bu aktivite ile enfeksiyona neden olan toksin maddelerin ve bakterilerin atılması mümkündür.

Bahsedildiği gibi böbrek iltihabı tedavisine yardımcı olabilecek en önemli faaliyet; böbreklerin bulunduğu yere sıcak su torbası uygulamasıdır. Kasların rahatlamasına yardımcı olacak bu durum, kişinin ağrılarını hafifletecektir. Yenileyen böbrek iltihabı gibi durumlarda mutlaka olarak bir üriner cerraha görünmek önemlidir. Bu sayede hastalığın evreleri de sürekli bir şekilde tedavi edilir.

Şiddetli geçen böbrek iltihaplarında hekim kontrolü sonrasında hastane yatış gerekebilir. Böbrek iltihabı, ciddiye alınması gereken önemli bir sağlık sorunudur. Böbrek iltihabının neden olduğu belirtiler dikkate alınarak, zaman kaybetmeden alanında uzman bir doktora görünmek, kişinin sağlığı açısından önemli olacaktır. Bu şekilde tedaviye erken başlanabilir.





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