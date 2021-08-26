Kültür & Sanat Bodrum Caz Festivali 1 Eylül'de başlıyor

Bodrum Caz Festivali 1 Eylül'de başlıyor

Kültür & Sanat

Bodrum Caz Festivali 1 Eylül'de başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Caz Derneği tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Bodrum Caz Festivali, 1 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak. Festivalden elde edilen gelirin bir kısmı bölgede yaşanan felaketin yaralarının sarılması amacıyla fona devredilecek

26 Ağustos 2021, Perşembe 13:13 Son Güncelleme:
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Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Uluslararası Bodrum Caz Festivali için geri sayım başladı. Festivalde satılan biletlerden elde ettiği gelirlerin bir kısmını, Muğla'da yaşanan felaketin yaralarının sarılması amacıyla fona devredilecek.

"AKDENİZ KARDEŞLİĞİ" TEMASI

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu yıl beşincisi düzenlenen ve European Jazz Network üyesi olan festival ile bölgede yaşanan zor günlerin etkileri azaltılmaya çalışılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesinin de katkı sunduğu festivalde, orman yangınları nedeniyle Bodrum'un yaralarını sarmaya destek olmak amacıyla satılan her biletin 10 lirası, felaketlerin telafisi için oluşturulan fona devredilecek.

Teması "Akdeniz Kardeşliği" olarak belirlenen festivalde Rodos Caz Festivali ile kardeş festival olarak karşılıklı sanatçı değişimi gerçekleştirilecek.

KONSER ÜCRETLERİ 55 LİRADAN BAŞLIYOR

5. Bodrum Caz Festivali kapsamında, 1-11 Eylül tarihleri arasında Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği, Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü gibi mekanlarda birbirinden özel konserler, sergiler, caz atölyeleri yapılacak.

Konser ücretleri 55 liradan başlayan ve bazı etkinliklerin ücretsiz izlenebileceği festivalde, aynı gün aynı mekandaki etkinlikler de tek biletle izlenebilecek.


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