Boğa burçlarının doğum günü kutlu olsun!

Zodyak’ın 2. burcu olan Boğa, ardından geldiği öncü burç Koç’tan sonra bir nevi yerleşme ve sabitleşme enerjisi sunar. Koç burcuyla başlayan girişimler Boğa burcunda yerli yerine oturur ve kök salma zamanını başlatır. Toprak grubundan olan Boğa’nın yönetici gezegeni Venüs’tür ve bu sebeple güzellik ve finans ile de ilişkilendirilir.

Boğa burcu mitolojisi

Tarih boyunca birçok kültürde Boğa verimliğin sembolü olmuştur ve kültürler sanatlarında bu figürü sıkça kullanmışlardır. Yunan mitolojisinde Boğa’nın boynuzları arasında yer alan Hilal Ay ile betimlenir ve Zeus’un Europa ile olan kaçak aşkını anlatır. Genç ve güzel bir kız olan Europa’yı görür görmez aşık olan Zeus hem kıskanç karısı Hera’nın dikkatinin çekmemek hem de Europa’yı kandırmak için Boğa kılığına girer ve onu Girit adasına kaçırır. Birlikteliklerinden üç çocukları olur.

Güneş Boğa burcunda kendini nasıl ifade eder?

Astrolojide kişiliğimizi ifade eden gösterge olan Güneş, Boğa burcunda mevcut şartlarını koruyarak, huzur ve yerleşim arayarak kendini ifade etmek ister. Verdiği emeğin karşılığını somut olarak görmek ister. Finansal güvence arayışı yüksektir. Sabitlik enerjisi yoğun olduğundan şartlarının değişmesini istemez, sabırlıdır ama Boğa’nın inatçılığı kendini sıkça gösterebilir. Rahatına ve keyfine çok düşkündür. Yemeği-içmeyi sever ve sanatsal yeteneği yüksektir.

Güneş’in Boğa burcu transiti hepimizi nasıl etkiler?

Güneş’in 19 Nisan-20 Mayıs arası seyahat edeceği Boğa burcunun yükselen burcumuza göre etkilerine bakacak olursak;

Yükselen Koç: Boğa burcu 2.evinizi aydınlatacağı için maddi gelirleriniz ve sahip olduğunuz değerlerle ilgili konularda gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Yükselen Boğa: Boğa yükselen burcunuz olduğu için kişiliğiniz, sağlığınız ve dış görünüşünüz ile ilgili konuları hayatınızda ön plana çıkıp aydınlanabilir.

Yükselen İkizler: Boğa burcu 12.evinizi aydınlatacağı için arka planda kalan, göremediğiniz, kontrol edemediğiniz konuları ayrıca sağlığınız ile ilgili konular ön plana çıkabilir.

Yükselen Yengeç: Boğa burcu 11.evinizi aydınlatacağı için arkadaşlarınız ve sosyal gruplardaki iletişiminizde daha aktif olacağınız bir dönem başlayabilir.

Yükselen Aslan: Boğa burcu 10.evinizi aydınlatacağı için kariyerinizle ilgili konular ön plana çıkabilir.

Yükselen Başak: Boğa burcu 9.evinizi aydınlatacağı için yabancılarla yapılan işleriniz, yurtdışı seyahatleri veya yükseköğrenim ile ilgili konular ön plana çıkabilir.

Yükselen Terazi: Boğa burcu 8.evinizi aydınlatacağı için ortaklaşa gelirleriniz, banka ve kredilerle ilgili konular hayatınızda ön plana gelebilir.

Yükselen Akrep: Boğa burcu 7.evinizi aydınlatacağı için ikili ilişkiler ve ortaklıklarınızla ilgili konular ön plana gelebilir.

Yükselen Yay: Boğa burcu 6.evinizi aydınlatacağı için günlük işleriniz, varsa çalışanlarınız ve sağlığınızı ilgilendiren konularda gelişmeler yaşanabilir.

Yükselen Oğlak: Boğa burcu 5.evinizi aydınlatacağı için hobileriniz, aşk hayatınız veya çocuklarınızla ilgili konular ön plana çıkabilir.

Yükselen Kova: Boğa burcu 4.evinizi aydınlatacağı için eviniz ve büyükleriniz ile ilgili konularda ön plana çıkabilir.

Yükselen Balık: Boğa burcu 3.evinizi aydınlatacağı için kısa seyahatleriniz veya iletişim ile ilgili konular ön plana gelebilir.

23 Nisan Kutlu Olsun

“Küçük hanımlar ve küçük beyler… Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız.” M.K. Atatürk

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

Hepinize sağlıklı, sevgi dolu bir hafta diliyorum.