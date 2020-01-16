Boğa burcu bebeklerini uyutmak için sallamaya gerek yok. Boğa burcu bebekleri ve çocukları uyuklamayı bir sanat formuna dönüştürmüşlerdir. Boğa burcu beş duyuyu yönetir, bu yüzden aç, yorgun veya oynamaya hazır olduklarında hazırlıklı olun. Aksi takdirde, dikkatinizi çekmek için çığlık atmaya ve bağırmaya başlarlar. Genel olarak, eğilimleri tatlı ve yavaştır. Giyinmeyi seviyorlar: denizci elbiseleri ve fırfırlı elbiseler alın. Kıyafetlerini temiz tutmak için güvenilebilir olsalar da, bebek boğa da kaba bir çizgiye sahiptir. Küçük yumrukları ve ayakları ile yumruk atmayı, vurmayı ve tekmelemeyi severler. Onlara yumuşak veya şişirilebilir oyuncaklar verin.

Boğa burcu bebekleri ve çocuklarında dikkat edilmesi gerekenler

* Boğa burcu çocuklarını parka götürün. Boğa burcundaki çocuklar dışarıda gelişir. Onları oynayabilecek kadar büyük olduklarında bir açık hava spor takımına kaydettirin.

* Bebek boğalar müziği sever bu yüzden onları sesli oyuncak aletlerle tanıştırın. Özellikle davullara vurmayı veya şarkı söylemeyi sevebilirler. Boğa boğazına düşkün olduğu için yemek konusunda seçici değillerdir.

* Boğa bebekleri ve çocukları dolaşmayı sever, ancak bebek arabalarını itmek için çok yorgunsanız, pille çalışan bir araba ile oynamaktan keyif alacaklar.

* Sahiplenme güdüsü yoğun olan Boğa, herkesin üstünde bir kardeşle oynamayı tercih edebilirler. Tek çocuk olan Boğalar için başka bir çocukla düzenli oyun zamanı ayarlayın, böylece Boğa arkadaşına bir kardeş gibi yakın hissedebilir.

Boğa burcu çocuğu olan ebeveynler için ipuçları

* Onlara başkalarına vurmaması gerektiğini öğretin ve bunu yaparken asla gülmeyin. Boğa bebekleri yumruk atmayı ve tekmelemeyi severler, ancak eylemlerinin başkasına zarar verebileceğini bilmeleri gerekir.

* Takdir edilmiş hissetmek onları motive eder, bu yüzden yardımlarının aile için nasıl fark yaratabileceğini ona gösterin. Ödül sistemini az miktarda kullanın. Yoksa her durumda sizden ödül bekleyebilirler.

* Boğa bebekleri zodyakın ilki yani baş tutuculardır: Bu, ağzına bir şeyler koymayı seven bir bebek olacağı anlamına gelir. Bu bebeğin ağzına bir emzik atmadan önce iki kez düşün. Emzikler Boğa çocuğunu sustursa da, bu ileride kırılması zor bir alışkanlık haline gelebilir.

* Boğa inatçı olabilir, bu yüzden kuralları basit ve açık tutun. Kırık plak tekniği bu çocukları disipline etmek için iyi bir araçtır. Dinlemezlerse, aynı sınırı tekrarlamaya veya tekrar tekrar yönetmeye devam edin (sakinliğinizi kaybetmeden) ve boğanız isteklerinize eninde sonunda boyun eğecektir.