Boğaz’ın kıyısında canlı müzik eşliğinde sessiz filmler

Beykoz Kundura'da bu akşamı, Türkçe saykedelik müziğin en önemli temsilcilerinden BaBa ZuLa, Alman klasiği “Abwege / Dolambaçlı Yollar​” için hazırladıkları özel performansıyla sahne alırken, aynı gün ayrıca Altyazı sinema dergisinin hazırladığı “İzliyorum” sohbetine de katılacaklar.

Pazar akşamı ise, Türkiye’nin önde gelen saksofoncularından Korhan Futacı, gerçek bir sessiz sinema hazinesi sayılan “Sofa und Bett / Bodrum Katı Aşıkları”na canlı müziği ile eşlik edecek.

TEKNE VE RİNK İMKANI

Beykoz Kundura’da gerçekleşecek festivale, dilerseniz Beşiktaş rıhtımdan hareket eden ve misafirlerine benzersiz bir Boğaz turu yaşatan tekne servisini kullanarak gelebilir, dilerseniz de Beykoz İskelesi’nden kalkan ring hizmetini ücretsiz kullanabilirsiniz. Bu yıl beşincisi düzenlenen Bir Yaz Gecesi Festivali’nin biletleri beykozkundura.com​ adresinden satın alınabilir.

Yazın İstanbul’un en keyfli rotalarından birine dönüşen Bir Yaz Gecesi Festivali, canlı müzik eşliğinde sessiz film gösterimleriyle devam ediyor.

Program, 6 Ağustos Cuma akşamı, piyanist, müzisyen ve prodüktör Gonca Feride Varol’un piyanosu eşliğinde gösterilecek “East is West / Doğu Batıdır​” adlı 1922 ABD yapımı komedi ile başlayacak. Erken dönem Hollywood sinemasının üretken isimlerinden Sidney Franklin’in yönettiği komedi türündeki “Doğu Batıdır​”, köle olarak satılmaktan son anda kurtulmuş Ming Toy adlı genç bir kadının Şangay’dan San Fransisco’ya uzanan maceralarla dolu yolculuğunu anlatıyor. 2005’te özel bir koleksiyonda bulunan ve yaklaşık altı yıl süren zorlu bir restorasyon süreci sonrası dünya sinema arşivine geri kazandırılan film, izleme fırsatını nadir yakalayacağınız, eğlencesi bol bir sessiz sinema seyirliği sunuyor.

BABAZULA İLE GÖSTERİM ÖNCESİ "İZLİYORUM"

7 Ağustos Cumartesi akşamı 25 yıldır ülke sınırlarını aşan sıradışı performansları ve Anadolu’nun köklerinden beslendikleri özgün besteleriyle Türkçe saykedelik müziğin en önemli temsilcisine dönüşmüş BaBa ZuLa grubu, festivale özel performanslarıyla sahnede olacak. Goethe-Institut İstanbul ve Filmmuseum München (Münih Film Müzesi) destekleriyle gerçekleşecek gecede “Abwege / Dolambaçlı Yollar​” adlı 1928 yapımı Alman klasiği seyirciyle buluşacak.

Weimar Cumhuriyeti’nin ünlü yönetmeni Georg Wilhelm Pabst’ın ışık ve kamera oyunlarıyla bugün bile şaşırtan filmi “Dolambaçlı Yollar​” ise, zengin ve hırslı avukat eşinin ilgisizliğinden bunalmış Irene adlı bir kadının, sıkıcı ve monoton hayatından kaçıp Berlin’in çılgın gece hayatına ve romantik maceralara dalışının hikâyesini konu alıyor. Döneminin çok ötesindeki kadın karakteriyle feminist film kuramcılarının hayranlıkla söz ettiği bu sessiz klasik, 1920’ler Berlin’inin bohem ve marjinal hayatını da çekinmeden gözler önüne seriyor.

BaBa ZuLa’dan Murat Ertel ayrıca, gösterim öncesi saat 19:15’te Altyazı sinema dergisinin “İzliyorum” sohbetine katılacak. Ali Deniz Şensöz ve Müge Turan’ın yürütücülüğünde Kundura Sahne’de gerçekleşecek “İzliyorum”a, filmlerden müziğe uzanan keyifli bir sohbete çağıracak.

KORHAN FUTACI İLE BODRUM KATI AŞIKLARI

8 Ağustos Pazar gecesi ise, solo çalışmalarının yanı sıra Tamburada, Dandadadan, Korhan Futacı ve Kara Orkestra, Konstrukt gibi müzik projeleriyle de tanıdığımız, Türkiye'nin önde gelen saksafoncularından, şarkıcı, söz yazarı ve prodüktör Korhan Futacı sahne alacak. Goethe-Institut İstanbul ve Deutsche Kinemathek (Alman Sinemateki) destekleriyle gerçekleşecek gecede, Sovyet Rusya’dan çıkan ve gerçek bir sessiz sinema hazinesi sayılan “Sofa und Bett / Bodrum Katı Aşıkları” adlı film gösterilecek.

1927 yapımı film, Sovyetler sinemasının Stalin Ödülü sahibi yönetmeni Abram Room’un imzasını taşıyor ve devrim sonrası Moskova’sında geçen bir aşk üçgeni hikâyesi anlatıyor. Dönemin Sovyet Rusya’sında toplumun içinde bulunduğu çelişkileri ve çıkmazları açıkça sergileyen “Bodrum Katı Aşıkları”, Sovyet Realizm akımında görmeye alışık olmadığımız anti-kahramanları ve devrim döneminin getirdiği seksüel özgürlüklere karşı eleştirel bakışıyla da gerçek bir sessiz sinema hazinesi sayılıyor.

FESTİVAL BOĞAZIN KENARINDA YAPILIYOR

Gösterimlerin 21:00’de başladığı, kapı açılışının ise 17:00’de olacağı festivalde, gösterim öncesi Beykoz Kundura’nın yeme-içme alanlarında zaman geçirebilir, dilerseniz de Haziran’da açılan “Kundura’nın Hafızası: Bir Fabrikaya Sığan Dünya” sergisini ücretsiz ziyaret edebilirsiniz. Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet’i kapsayan zengin bir geçmişe sahip Sümerbank Deri ve Kundura Fabrikası’nın üretim tarihine başka bir perspektiften bakmaya davet eden sergi; fabrikadan kalan makineler, belgeler, eski çalışanlar ve ailelerinin bağışladığı nesneleri ve 2015’ten beri sürdürülen sözlü tarih görüşmelerini bir araya getirerek, büyüleyici yapıların hafızasını canlı tutuyor.

Gösterim ve konserlerin Beykoz Kundura’da gerçekleşeceği festivale özel aracıyla gelecek izleyiciler için otopark hizmeti ücretsiz sağlanacak. Festival günleri izleyicilere yönelik ayrıca ücretsiz ulaşım imkanları da sunulacak. Dilerseniz Beykoz İskelesi’nden hareket edecek ücretsiz ring servisini kullanabilir, dilerseniz de Randevu sistemiyle Beşiktaş’ta Bahçeşehir Üniversitesi önündeki rıhtımdan kalkan ve misafirlerine Boğaz turu yaşatan tekneyi kullanarak festival alanına ulaşabilirsiniz.