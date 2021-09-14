Valilik, Belediye ve FİBA iş birliğinde 29-30-31 Ekim tarihleri arasında yapılacak ve 62 ülkede naklen yayınlanacak şampiyonanın tanıtım toplantısı yapıldı.

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“Valimiz ve milletvekillerimizle birlikte tek gayemiz Afyonkarahisar’ı farklı alanlarda tanıtmak, güzide şehrimizi hak ettiği yere getirmek” diyen Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, şunları söyledi:

Bu yolda bizlere destek veren tüm paydaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Spor yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Yaptığımız spor kompleksleri birçok ünlü futbol, voleybol gibi önde gelen spor branşlarından kulüpleri ağırlıyor.

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