Ekonomi Boks Şampiyonası da Afyonkarahisar'da

Boks Şampiyonası da Afyonkarahisar'da

Ekonomi

Boks Şampiyonası da Afyonkarahisar'da

﻿﻿Motokros Şampiyonası ile dikkatleri üzerine çeken Afyon’da bu kez de ekim ayı içinde Uluslararası Afyonkarahisar Arap Boksu ve Kicboks Şampiyonası düzenlenecek.

14 Eylül 2021, Salı 10:06 Son Güncelleme:
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Valilik, Belediye ve FİBA iş birliğinde 29-30-31 Ekim tarihleri arasında yapılacak ve 62 ülkede naklen yayınlanacak şampiyonanın tanıtım toplantısı yapıldı.

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“Valimiz ve milletvekillerimizle birlikte tek gayemiz Afyonkarahisar’ı farklı alanlarda tanıtmak, güzide şehrimizi hak ettiği yere getirmek” diyen Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, şunları söyledi:

Bu yolda bizlere destek veren tüm paydaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Spor yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Yaptığımız spor kompleksleri birçok ünlü futbol, voleybol gibi önde gelen spor branşlarından kulüpleri ağırlıyor.

İlandır.

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