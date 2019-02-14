Bomba! Ezeli rakibine transfer çalımı...

Yeni sezonda şampiyon olacak kadroyu kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe gözünü bir kez daha Beşiktaş'a dikti.

Devre arasında siyah beyazlı takımdan Tolgay Arslan'ı alan, Caner Erkin'e ise teklif yapan sarı lacivertliler, bu kez de kaptan Oğuzhan Özyakup'un transferi için harekete geçti.

HENÜZ RESMİ GİRİŞİM YOK!

Henüz resmi bir girişim yapmayan Fenerbahçe yönetimi, Oğuzhan'ın yakın çevresi aracılığla temas sağlamış durumda... Resmi görüşme için öncelikle Beşiktaş'ın izni alınacak.

SÖZLEŞMESİ SORUN OLABİLİR

Alınan bilgilere göre bu sezon Beşiktaş'ta iyice gözden düşen ve taraftarlarla sık sık gerilim yaşayan milli futbolcu ayrılığa sıcak bakıyor.

Ancak Oğuzhan'ın kısa süre önce uzatılan sözleşmesi sorun yaratabilir.

YÜKSEK BONSERVİS İSTENECEK

Kaptan Oğuzhan'la 2022'ye kadar nikah tazeyeleyen siyah beyazlılar, taraftar tepkisinden de çekinerek yüksek bonservis bedeli belirleyebilir.

Bu nedenle bu iş, Tolgay'ın transferi kadar kolay olmayacak. (Takvim)