Bomba iddia: Sıla hamile!

Bir senedir aşk yaşayan Sıla ve Hazer Amani, tanışmalarının birinci yıl dönümü olan 13 Ocak tarihinde nikah masasına oturacak. Bir anda evlilik kararı veren çiftle ilgili 2. Sayfa programında ortaya atılan iddia ise bomba etkisi yarattı. Ocak ayında nikah masasına oturmaya hazırlandıkları söylenen çiftin böylesine acele etmesinin altında hamilelik yatıyor. Söylenenlere göre; şarkıcı Sıla 1,5 aylık hamile ve bu yüzden de ikili, Sıla’nın karnı daha da belirginleşmeden nikah masasına oturacaklar.

"İlişkimiz müthiş güzel gidiyor"

Geçtiğimiz yaz Harbiye'de konser veren Sıla'yı izleyen Hazer Amani gazetecilerin sorularına "İlişkimiz müthiş güzel gidiyor" diyerek yanıt vermişti. Sıla ise yaşadığı büyük aşkı "Keyfim çok yerinde. Kendimi hiç bu kadar dinç hissetmiyordum. Güzel bir şey yaşıyorum" sözleriyle anlatmıştı.

Nikah için 130 bin TL

Hazer Amani ile Sıla, ocak ayının ikinci haftası Roma'da nikah masasına oturacak. Nikah törenine çiftin ailelerini yanı sıra yakın dostları katılacak. Çift, nikah töreni için 130 bin TL harcayacak.



