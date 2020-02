92. Akademi Ödülleri'nde tarih yazan ve sosyal gerilim filmi 'Parazit' ile En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Orijinal Senaryo ve En İyi Uluslararası Film ödüllerini alarak, Güney Kore'ye ilk Oscar'ını kazandıran Bong Joon Ho, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. 'Sight and Sound' dergisinin şubat sayısında konuk editör olarak görev yapan Bong, önümüzdeki 10 yılda sinema sektörünü şekillendireceğine inandığı 20 yönetmeni listeledi.

“Yıl 2020... Sanki bir bilimkurgu filmine ait bir sayı” diye yazan Bong, devamında şu satırları kaleme aldı: “Bu 20 yönetmeni, sinemanın geleceğini tartışmak veya yaptıkları filmleri anlatmak için yazmıyorum. Bu liste, sinemanın geleceğiyle ilgili. Wong Kar Wai’nin ‘Days of Being Wild’ (1990) filmini izlediğimizde, belki de ‘In the Mood for Love’ (2000) filmini hayal ettik. Veya Coen Kardeşler'in ‘Blood Simple’ (1985) filmini izlediğimizde, 20 yıl sonra gelecek olan ‘No Country for Old Men’ (2007) filmini yaşıyorduk.”

Bong’un listesinde Jordan Peele, Jennifer Kent, Robert Eggers ve Ari Aster gibi çağdaş korku ustaları, Kirsten Johnson gibi belgeselciler ve ilk filmiyle çığır açan Alma Har’el ve Mati Diop gibi isimler yer alıyor. Kadın yönetmenler de Bong’un listesinin yüzde 45'ini oluşturuyor.





İşte Bong’un yönetmen listesi