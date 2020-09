Borat efsanesi sürüyor. Sacha Baron Cohen’in merakla beklenen filmi Borat 2, 23 Ekim’de Amazon kanalında gösterilecek.

Borat 2, tam adı 'Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan' (Borat: Şanlı Kazakistan Milletinin Çıkarlarını Artırmak İçin Amerikan Kültürünün İncelenmesi) olan, ama kısaca 'Borat' diye anılan 2006 yapımı filmin devamı niteliğinde. Kısaca 'Borat 2' olarak anılacak filmde Sacha Baron Cohen, yeniden Borat rolüne hayat verecek.

Son aylarda gizlice çekilen ve Amazon Prime'da gösterilecek olan Borat 2’nin bir amacı da 3 Kasım'daki ABD başkanlık seçimleri öncesinde yayınlanması. Borat 2 için siyasi imalar, Cohen'in haziran ayında Washington eyaletindeki muhafazakar bir mitingde görülmesiyle başladı. Cohen, burada bir nevi filmin reklamını yaptı.

Borat serisinin devam filmi niteliğindeki ikinci film, corona virüs salgını nedeniyle yapımı durdurulan ilk filmdi.

250 milyon doların üzerinde hasılat

Gösterildiği yıl 250 milyon doların üzerinde hasılat elde eden İngiliz komedi filmi Borat, baş karakterinin ABD'ye Amerikan kültürünü incelemek için giden Kazak televizyon muhabiri Borat Sagdiyev'i konu alıyordu. Borat Sagdiyev, Kazakistan'ın devlet televizyonu için çalışan, bozulmuş İngilizcesini ve ölümcül önyargılarını ABD'deki yaşam hakkında bir belgesel yapmak için Amerika'ya götüren, çirkin ve alaycı bir gazeteciydi. Her ne kadar sevimli bir karakter olsa da özellikle alaycı bazı sözleri yüzünden Cohen'in karakterinin Kazakları aşağıladığı, Yahudi ve Çingene karşıtı söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle film eleştiri almıştı.

Cohen, Borat'ın Tucson Arizona'da çekilen bir bölümünde okuduğu şarkının sözleri yüzünden oldukça sert eleştirilmişti. Kendisi de bir Yahudi olmasına rağmen, şarkının sözlerinin Yahudileri aşağılayıcı ve tehditkar olması sebebiyle dava edilmek istenmişti.