Borç yapılandırma ile ilgili flaş gelişme! Meclis’te kabul edildi…

AK Parti milletvekillerinin Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Teklife, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Barolar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği ve Türk Diş Hekimleri Birliği'nin bazı alacakları da eklenmişti.





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