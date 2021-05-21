Ekonomi Borç yapılandırması! Milyonları ilgilendiriyor, Meclis'e sunuldu...

Borç yapılandırması! Milyonları ilgilendiriyor, Meclis'e sunuldu...

Ekonomi

Borç yapılandırması! Milyonları ilgilendiriyor, Meclis'e sunuldu...

AK Parti milletvekilleri, matrah ve vergi artırımının yeniden düzenlenmesi ile borç yapılandırmasını da içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

21 Mayıs 2021, Cuma 16:25 Son Güncelleme:
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AK Parti, 15 maddelik yeni ekonomi teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu. Teklif: Kovit-19 salgınının ülke ekonomisine etkisini azalmak amacıyla; istihdam ve üretimi korumayı amaçlıyor.

Vergi borçları yeniden yapılandırılıyor. Bazı kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarına olan borçlar yeniden düzenleniyor. Düzenleme ile esnafa sicil affı gelirken, kredi borçlarını zamanında ödemeyen olumsuz kayıtlar dikkate alınmayacak.

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