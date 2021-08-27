Ekonomi Borçlarla ilgili flaş karar! 36 ay taksitle ödenebilecek! Başvurular e-Devletten yapılacak

Borçlarla ilgili flaş karar! 36 ay taksitle ödenebilecek! Başvurular e-Devletten yapılacak

Ekonomi

Borçlarla ilgili flaş karar! 36 ay taksitle ödenebilecek! Başvurular e-Devletten yapılacak

İstanbul'da, 30 Nisan'dan önceki su borçları, 36 ay taksitle ödenebilecek. İşlemler, İSKİ Şube Müdürlükleri, "www.iski.istanbul" ve e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden yapılabilecek.

27 Ağustos 2021, Cuma 15:40 Son Güncelleme:
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İstanbul'da, 30 Nisan'dan önceki su borçları vatandaşların başvurusu halinde 36 ay taksitle ödenebilecek.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Resmi Gazete'de yayınlanan "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği" kapsamında, abonelerin müracaatları halinde 30 Nisan öncesine ait ödenmemiş su borçları yeniden yapılandırılabilecek.

Yapılandırmanın 31 Ağustos olan son başvuru tarih, 30 Eylül'e kadar uzatıldı.

İŞLEMLER NEREDEN YAPILACAK?

Söz konusu borçlar için, peşin ödemede yüzde 90 gecikme zammı indiriminden yararlanılabilecek. Bu kapsamda, borçlar ikişer aylık dönemler halinde 36 aya kadar taksitle de ödenebilecek.

İşlemler, İSKİ Şube Müdürlükleri, "www.iski.istanbul" ve e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden yapılabilecek.

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