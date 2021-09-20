Ekonomi Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,94 değer kaybederek günü 1.391,91 puandan tamamladı.

20 Eylül 2021, Pazartesi 18:39 Son Güncelleme:
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,51 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,00, holding endeksi yüzde 1,61 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en fazla kaybettiren yüzde 3,12 ile metal, ana sanayi oldu.

Analistler, bugün küresel pay piyasalarında Çin'li Evergrande şirketinin yaklaşan borçlarının oluşturduğu belirsizliklerle satıcılı bir seyrin hakim olduğunu bildirdi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de cari denge, inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek olarak öne çıktığını kaydederek, kısa ve orta vadeli görünümde 1.440 direncinin güçlendiğini söyledi.

AA

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