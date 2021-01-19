Borsa günü rekorlarla tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,24 puan artarken, toplam işlem hacmi 34,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,33 ve holding endeksi yüzde 1,40 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,21 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 3,73 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, yüzde 0,53 artışla günü 1.565,01 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.578,30 puanla da rekor seviyeyi gördü.

Analistler, dünya genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında vaka ve ölüm sayılarındaki yükselişe karşın ABD'de Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen'in yapacağı sunum öncesi küresel piyasalarda risk iştahının görece arttığını söyledi.

ABD'de şirketlerin 4. çeyrek finansal sonuçlarının açıklandığını hatırlatan analistler, bilançolardaki gerçekleşmelerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini aktardı.

Piyasaların ABD Başkanlığı'na seçilen Joe Biden'ın yarınki yemin törenine odaklandığını belirten analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andew Bailey'in konuşmasının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.590 seviyesinin direnç, 1.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA



