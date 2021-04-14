Ekonomi Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,24 değer kazanarak günü 1.409,19 puandan tamamladı.

14 Nisan 2021, Çarşamba 19:55 Son Güncelleme:
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,82 puan artarken, toplam işlem hacmi 16,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,57 ve holding endeksi yüzde 2,65 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,78 ile taş toprak, en çok gerileyen ise yüzde 7,06 ile spor oldu.

Analistler, BIST 100 endeksinde küresel pay piyasalarındaki alıcılı seyre paralel yükseliş eğiliminin hakim olduğunu söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç konumunda olduğunu belirten analistler, 1.360 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

AA

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