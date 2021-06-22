Çevrimiçi ücretsiz konserler devam ediyor

Borusan Sanat, Haziran ayına ağırladığı birbirinden değerli sanatçılar ile veda ediyor. 24 Haziran Perşembe günü saat 14.00’te Borusan Klasik’te BİFO’nun Garrett Keast yönetiminde canlı yayınlanacak konserin yanı sıra; 27 Haziran Pazar günü saat 11.30’da dijital ortamda çevrimiçi olarak Borusan Quartet’in “Vasks’tan Say’a” başlıklı konseri dinleyicisi ile buluşacak.

Etkinlikler ay sonuna kadar devam edecek

Borusan Klasik’te radyo konserleri Haziran ayı boyunca devam ediyor. 24 Haziran Perşembe günü Garrett Keast yönetimindeki BİFO, Samuel Barber, Igor Stravinsky ve Aaron Copland'ın eserlerini yorumlayacak.

Aaron Copland’ın klasikleşen Amerikan senfonik eseri olan ve yaylı çalgılar orkestrası için hazırladığı “Hoe-Down” yapıtı ile başlayacak konserde, Copland’ın bir diğer eseri Appalachian Spring seslendirilecek.

Konserde Garrett Keast’in şefliğinde BİFO ayrıca, Samuel Barber’in Adagio’sunu yorumlarken, Stravinsky'nin neoklasik döneme ait konçertosu Dumbarton Oaks’u ile izleyicisine veda edecek.

Konser öncesinde ise Aydın Büke ve Serhan Bali ile keyifli bir söyleşi Borusan Klasik’te dinleyicileri bekliyor.

Borusan Quartet, internette...

Çevrimiçi video platformu üzerinden yayınladığı ücretsiz konser kayıtlarıyla dünyaca ünlü solist ve şefleri ağırlayarak farklı dönem ve stillerine ait eserleri dinleyicileri ile buluşturmaya devam ediyor.

Borusan Quartet Haziran ayının son konserinde, repertuvarının sevilen yapıtlarıyla dinleyenleriyle hasret giderecek. 27 Haziran Pazar günü saat 11.30’da yayınlanacak “Vasks’tan Say’a” başlıklı konserde Fazıl Say’ın oda müziği yapıtlarından; yaylı çalgılar dörtlüsü repertuvarına armağanı “Boşanma” başlıklı yapıtı ve Pēteris Vasks’ın Borusan Quartet’in albümünde de yer alan 4. Yaylı Çalgılar Dörtlüsü seslendirilecek. Konser öncesi yayınında ise Nisan Ak keyifli sohbetleriyle dijital ortamda sanatseverlerle bulaşacak

Gülşah Erol, Borusan Müzik Evi’nde!

Borusan Klasik radyonun sevilen programı “Borusan Müzik Evi”, çağdaş müzik ve disiplinler arası performansları dinleyicilerine sunmaya devam ediyor.

25 Haziran Cuma günü saat 23.00’te, çello sanatçısı Gülşah Erol, daha önce yayınlanan ve büyük beğeni toplayan farklı dönem ve türlerdeki seçkileri bir kez daha dinleyicilerle Borusan Müzik Evi’nde buluşacak.

Çevrimiçi radyo yayınları

24 Haziran 2021 Perşembe 14.00

13.40 Konser Öncesi Söyleşi: Aydın Büke ve Serhan Bali

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası

Garrett Keast şef

COPLAND Rodeo Balesi’nden “Hoe-Down”

BARBER Yaylı Çalgılar için Adagio, op.11

COPLAND Appalachian Spring

STRAVINSKY Konçerto, Mi bemol Majör, “Dumbarton Oaks”, 8.v.38

Çevrimiçi gösterimler

27 Haziran 2021 Cumartesi 11.30