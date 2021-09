Boşanmak ne demek?

Herkes için boşanmanın tanımı, sonrasında neler olması “gerektiği” ve oluşturacağı duygular başka. Tam da bu nedenle, çocuğunuza “boşanacağınızı” söylediğinizde onun zihninden geçebilecek bir sürü farklı soru olabilir. Bu nedenle böyle bir konuyu onunla paylaştığınızda ne anlama geldiğini, bundan sonra onu nelerin beklediğini paylaşmanız son derece önemli. Eğer çocuğunuz okul öncesi dönemdeyse, ona kısa ve basit cümleler kullanarak durumu anlatmaya özen gösterin. Boşanma kelimesini kullanmaktan çekinmeyin. “Biz boşanıyoruz.” Çocuğunuzu kelimelerden korumanıza ihtiyacı yoktur.

İhtiyaç duyduğu şey; samimiyetiniz, açık ve net söylemleriniz ve ne olursa olsun yanında olmanızdır. Elbette boşanmanın ne anlama geldiğini ona açıklamalısınız: “Boşanan anne ve babalar artık aynı evde yaşamazlar. Biz artık evli olmayacağız. Artık aynı yatakta uyumayacağız. Baban eskisi gibi her akşam bu eve gelmeyecek. İkimizin ayrı evi olacak.” Hayatınız da değişecek ve onu ilgilendiren her ayrıntıyı onunla paylaşmalısınız. Örneğin her sabah babasıyla okula giden çocuğunuz artık taşınacağınız için annesiyle ya da servisle okula gidecekse, bu bilgiyi ona vermelisiniz. Çünkü onun için boşanmak demek artık okula servisle gitmek demek olacak.

YALAN SÖYLEMEYİN AMA HER ŞEYİ DE ANLATMAYIN

Eğer mümkünse bu konuşmayı yaparken anne ve babanın birlikte olması, sakin bir ruh halinde açıklamaları oldukça önemlidir. Eğer eşinizle yan yana gelmeniz mümkün değilse, aranızda örneğin aldatma gibi sizi oldukça öfkelendirebilecek durumlar olsa dahi, çocuğunuza diğer ebeveyni kötülemeyin. Dürüst olmakla olan her şeyin yükünü çocuğunuza yüklemek bambaşka şeylerdir. “Annen beni aldattığı için boşanıyoruz. Bana yalan söyledi. Artık ona asla güvenemem.” gibi bilgilere çocuğunuzun ihtiyacı yoktur. Ancak yan yana gelmek istemediğiniz eski partneriniz için “Onu hala çok seviyorum. Aramızda hiç sorun yok. Hiçbir şey değişmeyecek. Biz hep görüşeceğiz.” diyerek yerine getiremeyeceğiniz vaatlerde de bulunmayın.