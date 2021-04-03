Gabon Futbol Federasyonu tarafından ilk yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı kaydedilen 24 yaşındaki Aaron Boupendza'nın son durumuyla ilgili Hatayspor Kulübü Basın Sözcüsü Rahmi Vardı açıklamada bulundu. Vardı, "Gabon Milli Takımı'ndan bu sabah dönen oyuncumuz Aaron Boupendza'nın Turkiye'de yapılan ikinci testi negatif çıkmıştır ve oynamasında bir sakınca kalmamıştır. Oyuncumuzun oynayıp oynamaması ile ilgili kararı hocamız verecektir" ifadelerini kullandı.

Atakaş Hatayspor sahasında bu akşam saat 19.00'da Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

DHA