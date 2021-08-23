Hatayspor'un yaptığı açıklama

"Boupendza'nın transfer görüşmelerini tamamlaması ve sağlık kontrolünden geçmesi için Katar'a gitmesine izin verilmiştir."

GOL KRALI OLDU

Hatayspor'un geçen sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Boupendza 22 golle sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı. Hatayspor'un Boupendza transferinden 5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay alacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE'YLE ADI ANILMIŞTI

25 yaşındaki Gabon'lu kanat oyuncusunun ismi uzun süre Fenerbahçe ile anılmıştı.