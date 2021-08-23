Boupendza'nın yeni takımı resmen açıklandı
Atakaş Hatayspor, golcü oyuncusu Boupenzda'nın Al-Arabi'ye transferini tamamlamak için Katar'a gitmesine izin verdiğini açıkladı.
23 Ağustos 2021, Pazartesi 12:54 Son Güncelleme:
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Hatayspor'un yaptığı açıklama
"Boupendza'nın transfer görüşmelerini tamamlaması ve sağlık kontrolünden geçmesi için Katar'a gitmesine izin verilmiştir."
GOL KRALI OLDU
Hatayspor'un geçen sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Boupendza 22 golle sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı. Hatayspor'un Boupendza transferinden 5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay alacağı öğrenildi.
FENERBAHÇE'YLE ADI ANILMIŞTI
25 yaşındaki Gabon'lu kanat oyuncusunun ismi uzun süre Fenerbahçe ile anılmıştı.
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