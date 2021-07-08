Böyle fiyat artışı görmedim! Talep patlaması yaşanıyor…

Pandemi dünyada üretim ve tedarik sürecini sekteye uğrattı. Bazı ürünlere ulaşmak neredeyse imkansız hale geldi. Aşılamayla normale dönüş hızlanınca buna talep de eklendi. Dolayısıyla ellerinde ürün bulunan tedarikçiler fiyatlarda ciddi artışa gitti. Dün online olarak gerçekleştirilen basın toplantısında bir araya geldiğimiz Arçelik’in Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu bu konuya dikkat çekti.

TALEP PATLAMASI YAŞANIYOR

Hakan Bulgurlu şöyle dedi: “Ben uzun süre Çin’de yaşadım. Burada yıldan yıla fabrika çıkış fiyatlarında yüzde 9 artış söz konusuydu. Bu, 1994’ten beri takip ettiğim veri. Hiç fiyatların bu yılki kadar yükseldiğini görmedim. Bunun iki sebebi var. İlki pandemi nedeniyle artan talep. Şu anda adeta talep patlaması var. Tedarikçiler de bunu fırsat olarak görüyor. Geçen yıldan bu yıla baktığımız zaman dolar ve Euro bazında bazı malzemelerin iki katına çıktığını görüyoruz. Malzeme fiyatlarındaki yükselişin suni olduğunu düşünüyoruz. İkincisi petrol (dün 73 dolardı) başta olmak üzere hammadde girdi fiyatlarında da ciddi yükselişler var. Bu bizim gibi fabrikalara maliyet artışları getiriyor. Kapasite yatırımları ve öne çekilen talebin azalmasıyla yılın sonuna doğru fiyatlarda gevşeme bekliyoruz.

1 SAATTE TESLİMAT HARVARD’DA VAKA OLDU

Pandemi dönemini sağlıklı bir şekilde atlattıklarını belirten Bulgurlu, şu bilgileri verdi: “Bu dönemde tüketicilerin davranışları da değişti. Evlerde geçen vakit arttığından biraz daha büyük buzdolabı, fırın talebi oldu. Hiç bulaşık makinesi satılmayan Hindistan’da bile bulaşık makinesi satışları yüksek seviyeye çıktı. E-ticarette çok hızlı bir dönüşüm yaşadık. Siparişleri bu dönemde internetten almaya başladık ve rekor hızda ürün teslim eder hale geldik. Örneğin; Mardin’in küçük bir ilçesinde kendi internet sitemizde bir buzdolabı alındığında bunu 1 saatte teslim edebiliyoruz. Bu projemiz Harvard Business School’da örnek vaka oldu.”

BÜYÜME İŞTAHIMIZ SÜRÜYOR

9 ülkede 26 üretim tesisi bulunan Arçelik, pandemiye rağmen tarihinin en önemli anlaşmalarına imza attı. Japonya merkezli Hitachi’nin beyaz eşya bölümünün yüzde 60 hissesini 300 milyon dolara satın alan şirket, ayrıca ABD merkezli beyaz eşya üreticisi Whirlpool’un Türkiye operasyonu olan Manisa’da kurulu soğutucu ve çamaşır makinesi üretim tesislerini 78.3 milyon Euro yatırımla bünyesine katmıştı. Hakan Bulgurlu, “Büyüme iştahımız her zaman devam ediyor. Sürekli her fırsatı değerlendirerek ilerliyoruz. Coğrafi olarak büyümeye devam ediyoruz. Son 5-6 yıllık satınalma ve ortaklık bunu gösteriyor. Organik olarak büyürken yeni satınalmalar devam edecek” diye konuştu.

HITACHI’Yİ ONLINE SATIN ALDI

Hitachi ve Whirlpool satınalma görüşmelerinin online olarak gerçekleştirildiğine dikkat çeken Bulgurlu, “İlişkiler aslında yüzyüze başladı. Ama satın alma süreci online gerçekleşti. Hiç görmediğiniz fabrikayı satınalmak da kolay değildi” dedi. Arçelik Genel Müdür Yardımcısı Polat Şen de “Sürekli toplantılar yaptık. Satın almadan önceki son 2 ay çok yoğun geçti. Özellikle Hitachi’nin kaliteli üretim ve marka hassasiyeti vardı. Adeta markayı pamuklara sararak yönetmemizi istediler. Onlardan daha fazla hassas olduğumuzu görünce süreç hızla ilerledi” diye konuştu.