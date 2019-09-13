POSTA ÖZEL

Boyun tutulmasına ne iyi gelir, boyun tutulmasına ne yapılır soruları internet ortamında çok fazla aranan sorulardan biri haline geldi. Boyun tutulmasında boyunda oluşan sertlik genellikle boyun kasları aşırı kullanıldığı, çok uzadığı ya da gerildiği zaman meydana gelir. Bu, hafif veya şiddetli ağrıya neden olabilir ve bu da başın hareket ettirilmesini veya boyun kaslarının kullanılmasını zorlaştırabilir.

BOYUN TUTULMASI NEDEN OLUR?

Sert bir boyun genellikle aşağıdakilerden dolayı küçük yaralanmalardan veya zorlanmalardan kaynaklanır:

Yanlış uyku pozisonu

Masa başında uzun süre oturmak veya eğilmek

Bir nesneye (cep telefonu gibi) çok uzun süre bakmak

Spor yaralanmasının sürdürülmesi

Stres nedeniyle gergin kaslara sahip olmak

Küçük burkulmalar

MENENJİT

Bazen sert bir boyun, ciddi olabilen bir menenjit belirtisidir . Menenjit, beyin ve omuriliğin üzerini örten menenjlerin iltihabıdır .

BOYUN TUTULMASINA NE İYİ GELİR, BOYUN TUTULMASINA NE YAPILIR?

BUZ UYGULAMAK

Buz torbası omuz ve boyun için tutan kadın

Bir buz torbası uygulamak, şişkinliği ve uyuşmuş ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir.

Bir buz torbası kullanılması, küçük bir zorlamadan sonra iltihaplanmayı ve şişmeyi hafifletebilir. Buz, geçici olarak herhangi bir ağrıyı hafifleten bir uyuşma etkisine sahip olabilir.Bu tedavi genellikle, en belirgin şişlik olma eğiliminde olduğunda, yaralanmanın ilk 48 saati içinde en etkilidir.Donmayı önlemek için ilk yardım buz torbası kullanın veya bir torba buz ya da donmuş bezelye kullanın . Buzu 20-30 dakikalık aralarla bir seferde 20 dakikaya kadar uygulayın.

ISI UYGULAMAK

Bazı insanlar bir kas gerginliği üzerinde buz ve ısı sonrasında ısı kullanırlar. Isıtma yastığı veya sıcak banyo kullanmak kaslarınızı gevşetmenize ve rahatlamanıza yardımcı olabilir.

GERME HAREKETİ

Boyun kaslarını yavaşça ve yavaşça hareket ettirerek kafayı bir yandan diğer yana hareket ettirin. Omuzları ileri ve geri sarın. Gerilmeler ağrıya neden olursa durun.

UYKU ORTAMINIZI KONTROL EDİN

Bazen çok sağlam veya yeterince destekleyici olmayan bir yatak boyun ağrısına neden olabilir. Yanlış boyutta veya sertlikte olan bir yastık da boynun sertleşmesine neden olabilir.

Baş, boyun ve sırt uyku sırasında hizalı konumda olmalıdır. Bir kişinin kullandığı yastıklar uyku pozisyonlarına uygun olmalıdır.

MASAJ YAPTIRIN

Lisanslı bir masaj terapisti, gergin, ağrılı kaslardan kurtulmaya yardımcı olabilir. Her ne kadar araştırmalar masajın etkili olduğunu ispatlamamış olsa da, 2014 yılında yapılan bir çalışma da masajın boyun artritli insanlar için ağrıyı arttırdığı tespit edildi.

STRESTEN UZAK DURUN

Stresden tamamen kaçınmanın bir yolu yoktur. Bununla birlikte, onu idare etmeyi öğrenmek, boyundaki gerilimi azaltabilir.

Yüksek düzeyde kronik stresi olan insanlar, sağlık çalışanlarıyla stresi yönetmenin sağlıklı yolları hakkında konuşmak isteyebilirler.

• Telefonda konuşmak için bir kulaklık kullanın. Telefonu omuz ile kulak arasında tutmaktan kaçının.

• Uzun süre cep telefonuna veya tablete bakmamaya çalışın. Mümkün olduğunca cihazı göz hizasında tutun ve sık sık mola verin.

• Çanta taşırken dikkatli olun. Ağır bir çanta veya evrak çantası taşımak, omuza baskı uygulayabilir ve boyundaki kasları zorlayabilir. Mümkün olduğunca tekerlekli çanta veya sırt çantası kullanın.

• Doğru miktarda destek sağlayan yüksek kaliteli şilte ve yastık kullanın

• Düzenli olarak stres giderici faaliyetlerde bulunun.

• Düzenli egzersiz. Vücudun hareket ettirilmesi kas gerginliğini ve sertliğini hafifletmeye yardımcı olabilir. Egzersiz aynı zamanda doğal bir stres gidericidir. Yürüme, yüzme, bisiklete binme veya yoga gibi düşük etkili etkinlikler yardımcı olabilir.



