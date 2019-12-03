Brad Pitt: Artık her gün ağlıyorum

Bir zamanlar Brangelina diye anıldıkları Angelina Jolie'den ayrıldıktan sonra nasıl değiştiğini açık yüreklilikle anlattı Brad Pitt. 55 yaşındaki altı çocuk basası Pitt, Interview dergisi için deneyimli meslektaşı Anthony Hopkins'in sorularını yanıtladı.

İkili, 1994 tarihli Legends of Fall ve 1998 yapımı Meet Joe Black adlı filmlerde birlikte çalışmıştı. Brad Pitt, 81 yaşındaki meslektaşının sorularını yanıtlarken yaş aldıkça her şeyden çok daha fazla etkilenmeye başladığını söyledi.

Brad Pitt "Bu bir dönem mi? Son 20 yıldır hiç ağlamamıştım" diyerek son zamanlarda ise duygusal olarak etkilenmeye daha açık olduğunu anlattı. Pitt "Beni çocuklarım etkiliyor, arkadaşlarım etkiliyor, haberler etkiliyor" diye konuştu. Brad Pitt "Bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyorum" diye sözlerini sürdürdü.

'Daha yaşlandıkça yapmak istediğin tek şeyin ağlamak olduğunu göreceksin'

Ünlü oyuncu, zaman geçtikçe duygusal etkilenmelere çok daha açık hale geleceğini de belirtti. Brad Pitt'in bu yorumuna Anthony Hopkins de "Daha yaşlandıkça yapmak istediğin tek şeyin ağlamak olduğunu göreceksin" diye yanıt verdi. Hopkins bu duygusal halin sadece acı ve kederden kaynaklanmadığını bunun yaşamın güzelliğinden de kaynaklandığını söyledi.

Brad Pitt ve Angelina Jolie, 10 yıllık beraberliğin ardından 2014 yılında evlendiler. İki yıl sonra da yollarını ayırmaya karar verdiklerini açıkladılar. Çift, altı çocuklarının velayeti için tartışmalı bir sürece girmişlerdi.





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