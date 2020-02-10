Brad Pitt: Kısa bir süre için kaybolacağım

'Bir Zamanlar Hollywood'da' filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanan Brad Pitt, ödül aldıktan hemen sonra sahne arkasında gazetecilere şu açıklamayı yaptı: “Kısa bir süre için kaybolacağım. Ardından bir şeyler yapmaya geri döneceğim."

Gerçekten de, Brad Pitt'in ufukta görünen yeni bir projesi yok. Bunun yerine yapım şirketi Plan B Entertainment aracılığıyla sektörde kamera arkasında olmayı sürdürecek. 2020 yılında başlaması planlanan ve Adrien Brody'nin oynayacağı drama dizisi 'Blonde', Brad Pitt'in şirketi tarafından yapılacak.

Sahne arkasında gazetecilerle konuşan Brad Pitt, “30 yıldır arkadaşlarım ve tüm sevdiklerimle dolu olan bu sektördeyim. Bu ödül bana çok şey ifade ediyor. Ama bir zafer duygusundan çok sorumluluk hissediyorum" dedi.





'Sahne konuşmaları beni tedirgin ediyor'

Pitt sahnede konuşmaktan rahatsız olduğunu da sözlerine ekledi: “En başından beri sahne konuşmaları beni tedirgin ediyor. Kitlelerin önünde rahat olmakla ilgili bir durum... Seçtiğim meslek göz önüne alındığında tuhaf geldiğini biliyorum ama kitleler karşısında konuşmak benim işim değil. Muhtemelen bu ödül sezonu hakkında hatırlayacağım şey bu konuşmalar olacak.”

Brad Pitt, 'Bir Zamanlar Hollywood'da' filmindeki performansıyla bu sezon neredeyse bütün ödülleri silip süpürdü. Altın Küre, BAFTA Ödülleri, Ulusal İnceleme Kurulu, Screen Actors Guild Ödülleri ve son olarak Oscar'da En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödüllerini kazandı.

Brad Pitt daha önce oyunculuğu ile üç kere Oscar'a aday olmuş; ancak yapımcı olarak '12 Years Slave' filmiyle bir heykelcik kazanabilmişti.



