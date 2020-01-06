77. Altın Küre Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Quentin Tarantino'nun Once Upon a Time... in Hollywood filmi için 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülünü alan Brad Pitt, ödülü rol arkadaşına Leonardo DiCaprio'ya adadı.

Hiçbir ödül kazanamamasıyla ilgili espri yaptı

"Suç ortağım Leonardo DiCaprio'ya teşekkür etmek istiyorum" diyen ünlü oyuncu, DiCaprio'nun 2015'te The Revenant filminde kazandığı Oscar'dan beri hiçbir ödül kazanmamasıyla ilgili espri yaptı. Pitt, “The Revenant'tan önce her yıl kendisiyle birlikte oynayan insanların ödülleri kabul edip ve ona bolca teşekkür etmelerini izlerdim. Bunun nedeni biliyorum. O bir yıldız ve tam bir beyefendi. Sensiz burada olamazdım. Sana teşekkür ederim" dedi.

Titanic göndermesi

DiCaprio'nun Kate Winslet ile başrolünü paylaştığı Titanic filminde geminin batma sahnesinde bir kapı üzerine çıkarak canını kurtaran Rose (Winslet) karakterinin neden Jack'i (DiCaprio) yanına almadığı yıllardır tartışma konusu. Birçok izleyici, DiCaprio'nun da tahtaya çıkabileceği görüşünde. Pitt, DiCaprio'nun ölüm sahnesi için “O kapıyı seninle paylaşırdım" diye espri yaptı. Temmuz ayında verdiği bir demeçte DiCaprio, karakterinin hayatta kalma şansının olup olmadığı sorusuna yorumsuz bırakırken Once Upon a Time... in Hollywood filmindeki rol alan Margot Robbie, “Bence modern sinemada en tartışmalı sahne” yorumunu yapmıştı. Daha sonra tekrar sahneyi izleme sözü veren Pitt ise, DiCaprio'ya "Oraya sıkışamaz mıydın? Sıkışabilirdin, değil mi?" diye sormuştu.

Ödül gecesinde dikkat çeken açıklamalar

Ödül töreninde konuşan Patricia Arquette, "Geriye dönüp 5 Ocak 2020 gününe baktığında kimse bu geceyi hatırlamayacak. Tarih savaşın eşiğine gelmiş olan bir ülkeyi yazacak" sözleriyle dikkat çekti.

'En İyi Yabancı Film' ödülünü alan Parasite'in yönetmeni Bong Joon-ho da "Bu film zenginler, fakirler ve aslen kapitalizmle ilgili. ABD de kapitalizmin merkezi" ifadelerini kullandı.



