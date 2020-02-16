Braga, Benfica'yı 66 yıl sonra deplasmanda yendi
Portekiz Ligi'nde Braga, deplasmanda Benfica'yı 1-0 yendi. Braga, rakibi deplasmanda son yendiğinde yıl 1954'tü.
16 Şubat 2020, Pazar 11:24 Son Güncelleme:
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Portekiz Ligi'nde Benfica, sahasında Braga'yı ağırladı. Şampiyonluk mücadelesi veren Benfica ve 3. sırada bulunan Braga'nın maçında gülen taraf konuk ekip Braga oldu.
45+1'de Palhinha'nın golüyle öne geçen Braga, maçın geri kalanında skoru korumayı başardı ve 66 sene sonra ilk kez Benfica'yı deplasmanda yendi.
Bu sonuçla Braga 37 puana yükselirken, Benfica 54 puanda kaldı. Benfica'nın en yakın takipçisi Porto, bu haftaki maçını kazanırsa puanını 53'e yükselterek Benfica'yla arasındaki puan farkını 1'e indirecek.
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