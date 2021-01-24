Futbol Brezilya kulübü Palmas'ın uçağı düştü: 4 futbolcu hayatını kaybetti

Brezilya kulübü Palmas'ın uçağı düştü: 4 futbolcu hayatını kaybetti

Futbol

Brezilya kulübü Palmas'ın uçağı düştü: 4 futbolcu hayatını kaybetti

Brezilya Serie D takımlarından Palmas'ın başkanını ve 4 futbolcusunu taşıyan özel uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra yere çakıldı. Kazada kurtulan olmadığı belirtildi.

24 Ocak 2021, Pazar 22:36 Son Güncelleme:
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Brezilya Serie D takımı Palmas Futebol e Regatas takımının başkanını ve 4 futbolcusunu taşıyan uçak düştü.

Brezilya basınında yer alan habere göre; Palmas Kulübü Başkanı Lucas Meira, futbolcular Lucas Praxedes, Guilherme Noe, Ranule ve Marcus Molinari hayatını kaybetti.

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