Kültür & Sanat Bridgerton'daki çekim hatası izleyicilerin gözünden kaçmadı

Bridgerton'daki çekim hatası izleyicilerin gözünden kaçmadı

Kültür & Sanat

Bridgerton'daki çekim hatası izleyicilerin gözünden kaçmadı

Netflix'in en çok izlenen yapımlarından biri olan Bridgerton'ın bir sahnesindeki çekim hatası, izleyicilerin gözünden kaçmadı. Çekim hatası kısa sürede sosyal medyanın gündem konusu oldu. Dizi kısa bir süre önde ikinci sezon için onay almıştı.

26 Ocak 2021, Salı 17:20 Son Güncelleme:
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Kullanıcıların yaptığı yorumlar şöyle:

"Bridgerton'dan gerçekten keyif alıyorum ancak bugünlerde film yapımcılarının kullanabileceği teknolojileri düşünürsek, sarı çizgi mi?"

"Tüm Londra CGI (bilgisayar üretimli imgeleme, ed.n.) içinde yüzüyor ama sarı çizgiyi oradan çıkaramamış!"

"Bridgerton'ın iki bölümünü izledim ve şimdiye kadar bir tek sarı çizgi ve bir telekom rögar kapağı gördüm."

"19. yüzyıl Britanyalılarının bu kadar öncü olduğunun farkında değildim..."

Romandan uyarlandı

19. yüzyılın başlarında soylu bir ailenin serüvenine odaklanan dizi, ilk sezonun çok beğenilmesinin ardından bu hafta içinde ikinci sezon onayını aldı. Julia Quinn'in Bridgerton serisinin ilk romanına dayanan birinci sezon, 1813 yılında geçiyor.


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